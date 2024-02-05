Чоловік дивом вижив після удару струмом у 48 000 вольт: коли отямився, його руки горіли

Британському монтажнику будівельних лісів пощастило залишитися живим, після того, як його вдарило струмом у 48 000 вольт під час роботи.

Про це пише Mirror.

38-річний Стів Гілмор зазнав удару, коли труба, яку він ніс, зачепила лінію електропередачі. Батько однієї дитини отримав жахливі травми рук і ніг. Йому зробили десяток операцій, але він все ще може втратити руки після інциденту.

"Це був звичайний понеділок, я ніс на роботу трубку-підкладку і мене вдарило струмом", - пригадав він. "Я пам'ятаю, як отямився і опинився на землі, я впав з даху. Я одразу зрозумів, що все погано, я глянув на свої руки, і вони були у вогні, вони все ще диміли, моя нога була повернута не в той бік і теж диміла. Я знав, що це серйозно".

Гілмор сказав, що прокинувся знову в лікарні в оточенні своєї партнерки та братів. Йому довелося залишатися там декілька місяців, і навіть хірурги не могли повірити, що він вижив.

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Йому довелося пройти низку процедур з руками, зокрема присмоктування п'явок до шкіри протягом тижня, пересадження шкіри та пришивання руки до живота на шість тижнів. Він описав це як одну з найгірших речей, через які йому колись довелося пройти і сказав, що цей інцидент досі впливає на нього щодня.

У результаті Гілмору ампутували великий палець правої руки, який все ще був направлений не в той бік і наражав його на ризик зараження смертельними інфекціями. Тепер перед ним стоїть незавидний вибір: пересадження руки або повна ампутація, щоби поставити протез.

Джеймі Дей, співробітник Slater and Gordon, який представляє сім'ю і домагається компенсації від їхнього імені, сказав: "Стів пішов на роботу того дня, щоб виконати свою роботу, як він завжди це робив. Неприпустимо, щоб через явну недбалість інших він отримав травми, що змінили його життя, і йому пощастило, що він залишився живим".

Гілмор працював у компанії Canterbury City Scaffolding Ltd, коли стався інцидент. У вересні минулого року компанія та її директор Ян Пеппер визнали себе винними у порушенні закону про охорону праці та техніку безпеки тощо.

Минулого тижня компанія була оштрафована на 50 000 фунтів стерлінгів, а Пеппера було засуджено до 18 тижнів ув'язнення з відстрочкою на 12 місяців. Йому також було наказано провести 200 годин неоплачуваної роботи та 20 днів, необхідних для реабілітації.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Одеській області підлітка та його друзів вдарило струмом. Він загинув, а двох школярів шпиталізували до медзакладу.

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