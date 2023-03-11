Чоловік дивом вижив у сніговому завалі: харчувався снігом та печивом

Американець думав, що снігова буря затихне, а потім він зможе продовжити рух.

81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився у сніговій пастці після того, як його автомобіль з'їхав з дороги під час снігового шторму в горах Каліфорнії минулого місяця.

Про неймовірну історію порятунку пише Бі-бі-сі.

Джеррі Журе потрапив у снігову пастку під час зимового шторму. Там, де його автомобіль опинився у заметі, випало 90 см снігу.

Математик та колишній співробітник НАСА їхав по снігу, коли втратив контроль над своїм автомобілем і застряг у сніговому завалі на невеликій дорозі. Чоловік не зміг витягнути свій автомобіль зі снігу і вирішив зробити табір просто всередині машини, поки буря не затихне або він не зможе викликати допомогу.

У Джеррі була тільки легка вітровка, легка ковдра і готельний банний рушник, щоб зігрітися. Він економив бензин, що залишився, і заряд акумулятора свого позашляховика, вмикаючи машину лише на короткі проміжки часу, щоб не замерзнути.

За шість днів, гелікоптери нарешті прибули на допомогу Джеррі - хоча вони ледь встигли, оскільки у пілотів майже закінчилося паливо, а один із рятувальників сприйняв машину за камінь, розповів його онук.

Вони підняли Джеррі в гелікоптер і відвезли його до лікарні.

Там медсестри з подивом виявили, що його життєві показиники абсолютно нормальні, без ознак переохолодження. За словами Крістіана, його дід "кричав від радості" йому по телефону, хоча він не надто емоційний чоловік.

"Я й сам багато плакав. Я не усвідомлював, наскільки ми сприймаємо такі речі як належне", - зазначив Джеррі.

Замість води він їв сніг. З їжі в нього були лише печиво та два круасани.

"Він вижив завдяки снігу, круасанам і печиву", - сказав його онук.

Раніше повідомлялося, що болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки, коли полював з друзями, та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та комахами.

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