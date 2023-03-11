Чоловік дивом вижив у сніговому завалі: харчувався снігом та печивом

Американець думав, що снігова буря затихне, а потім він зможе продовжити рух.
81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився у сніговій пастці після того, як його автомобіль з'їхав з дороги під час снігового шторму в горах Каліфорнії минулого місяця.
Про неймовірну історію порятунку пише Бі-бі-сі.
Джеррі Журе потрапив у снігову пастку під час зимового шторму. Там, де його автомобіль опинився у заметі, випало 90 см снігу.
Математик та колишній співробітник НАСА їхав по снігу, коли втратив контроль над своїм автомобілем і застряг у сніговому завалі на невеликій дорозі. Чоловік не зміг витягнути свій автомобіль зі снігу і вирішив зробити табір просто всередині машини, поки буря не затихне або він не зможе викликати допомогу.
У Джеррі була тільки легка вітровка, легка ковдра і готельний банний рушник, щоб зігрітися. Він економив бензин, що залишився, і заряд акумулятора свого позашляховика, вмикаючи машину лише на короткі проміжки часу, щоб не замерзнути.
За шість днів, гелікоптери нарешті прибули на допомогу Джеррі - хоча вони ледь встигли, оскільки у пілотів майже закінчилося паливо, а один із рятувальників сприйняв машину за камінь, розповів його онук.
Вони підняли Джеррі в гелікоптер і відвезли його до лікарні.
Там медсестри з подивом виявили, що його життєві показиники абсолютно нормальні, без ознак переохолодження. За словами Крістіана, його дід "кричав від радості" йому по телефону, хоча він не надто емоційний чоловік.
"Я й сам багато плакав. Я не усвідомлював, наскільки ми сприймаємо такі речі як належне", - зазначив Джеррі.
Замість води він їв сніг. З їжі в нього були лише печиво та два круасани.
"Він вижив завдяки снігу, круасанам і печиву", - сказав його онук.
Раніше повідомлялося, що болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки, коли полював з друзями, та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та комахами.
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