Чоловік другий місяць поспіль зірвав джекпот у лотерею: як це йому вдалося зробити

Приз у розмірі 50 000 доларів був найбільшим можливим виграшем у цій лотереї.

Співробітник компанії Amazon зі штату Меріленд двічі поспіль зірвав джекпот. У січні він виграв лотерейний приз у розмірі 30 000 доларів, у лютому - 50 000 доларів.

Про це пише BBC News із посиланням на організацію Maryland Lottery.

Як сказано у повідомленні компанії, яка проводить лотерейні розіграші, 56-річний чоловік виграв приз цього місяця, купивши скретч-картку за 5 доларів в магазині алкогольних напоїв. Цей заклад, де він купив картки, отримає бонус у 500 доларів від лотереї штату Меріленд.

Чоловік, дізнавшись про другий зірваний джекпот, сказав: "Я дивлюся на квиток і кажу: "Цього не може бути. Я подзвонив своїй дівчині, щоб вона теж подивилася. Скажи мені, що я не збожеволів".

Він ще вирішив, як витратить гроші. Можливо, поїде у відпустку зі своєю подругою на її 60-й день народження, а може купить новий автомобіль.

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