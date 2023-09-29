Чоловік два роки страждав на біль у животі: у його кишківнику виявили 60 предметів (фото)

Він проковтнув речі, починаючи від ґудзиків і закінчуючи навушниками.

В Індії чоловік, який два роки страждав на біль у животі, шокував лікарів, які виявили, що пацієнт проковтнув безліч предметів домашнього вжитку, починаючи від ґудзиків і закінчуючи навушниками.

Про це пише nypost.com.

35-річний потерпілий Калдіп Сінгх звернувся до лікарні через невиліковну хворобу живота, а також високу температуру. Медики просканували проблемну зону та зробили тривожне відкриття: Сінгх з'їв близько 60 дрібничок, зокрема медальйони, ланцюжки, гайки, болти, навушники, шпильки, магніти, ґудзики від сорочок, блискавки та багато інших неїстівних предметів.

Чоловік проковтнув 60 предметів домашнього вжитку / Фото: Rare Shot News

За даними клініки Клівленда, лікарі діагностували у дегустатора дрібничок психічне захворювання, при якому пацієнт "компульсивно ковтає предмети, які не є їжею".

Це захворювання найбільш поширене серед маленьких дітей, вагітних жінок та людей із психічними розладами, зокрема розладами аутистичного спектру, розумовими порушеннями чи шизофренією.

Чоловік проковтнув 60 предметів домашнього вжитку / Фото: Rare Shot News

Повідомляється, що родичі пацієнта не знали про проблему.

"Оскільки він їв гострі предмети, у нього були серйозні рани в животі", - сказав директор лікарні в Мозі, Пенджаб, Аджмер Сінгх Калра, який вирішив його прооперувати.

Згодом Сінгх переніс тригодинну операцію. Хоча процедура минула успішно, пацієнт досі перебуває в критичному стані та підключений до апарату штучної вентиляції легень.

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