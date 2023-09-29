Чоловік два роки страждав на біль у животі: у його кишківнику виявили 60 предметів (фото)

Він проковтнув речі, починаючи від ґудзиків і закінчуючи навушниками.
В Індії чоловік, який два роки страждав на біль у животі, шокував лікарів, які виявили, що пацієнт проковтнув безліч предметів домашнього вжитку, починаючи від ґудзиків і закінчуючи навушниками.
Про це пише nypost.com.
35-річний потерпілий Калдіп Сінгх звернувся до лікарні через невиліковну хворобу живота, а також високу температуру. Медики просканували проблемну зону та зробили тривожне відкриття: Сінгх з'їв близько 60 дрібничок, зокрема медальйони, ланцюжки, гайки, болти, навушники, шпильки, магніти, ґудзики від сорочок, блискавки та багато інших неїстівних предметів.
За даними клініки Клівленда, лікарі діагностували у дегустатора дрібничок психічне захворювання, при якому пацієнт "компульсивно ковтає предмети, які не є їжею".
Це захворювання найбільш поширене серед маленьких дітей, вагітних жінок та людей із психічними розладами, зокрема розладами аутистичного спектру, розумовими порушеннями чи шизофренією.
Повідомляється, що родичі пацієнта не знали про проблему.
"Оскільки він їв гострі предмети, у нього були серйозні рани в животі", - сказав директор лікарні в Мозі, Пенджаб, Аджмер Сінгх Калра, який вирішив його прооперувати.
Згодом Сінгх переніс тригодинну операцію. Хоча процедура минула успішно, пацієнт досі перебуває в критичному стані та підключений до апарату штучної вентиляції легень.
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