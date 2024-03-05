Чоловік хотів побачити "Дюну 2" перед смертю за півтора місяця перед виходом: що відповів режисер

"Дюна: Частина друга" – довгоочікуваний другий розділ науково-фантастичної епопеї режисера Дені Вільнева – днями вийшов у кінотеатрах. Але стрічку таємно показали понад шість тижнів тому в незвичному місці: паліативній лікарні для 50-річного кіномана, чиїм останнім бажанням було побачити продовження улюбленого фільму перед смертю.

Про це пише The Washington Post.

На початку січня 2024 року засновниця госпісу в Квебеку Жозе Ганьйон написала у фейсбуці, що має "амбіційну і божевільну ідею", тому шукає контакти режисера Дені Вільнева.

"Чоловік сказав, що перед смертю хотів би подивитися фільм "Дюна 2". Важка справа, оскільки цей фільм щойно вийшов наприкінці лютого 2024 року. Ми всі знали, що до цього часу пацієнт уже був би мертвим", – каже Ганьйон.

За її словами, Вільнев ійого дружина були надзвичайно зворушені: "Мені сказали: "Він саме той, для кого знімаються фільми".

Режисер запропонував привезти чоловіка до Монреаля або Лос-Анджелеса, щоб подивитися фільм, але для цього пацієнт був надто слабкий. Тому натомість асистент Вільнева прилетів до Квебека і привіз із собою ноутбук режисера з копією фільму на ньому.

Зі свого ліжка в паліативному будинку чоловік мав нагоду переглянути "Дюну 2" раніше за весь світ. Із закритими шторами в палаті чоловік та один з його друзів дивилися фільм на екрані ноутбука Вільнева. Секретність була найважливішою – учасники підписали угоди про нерозголошення та прибрали свої телефони, щоб уникнути витоку інформації.

Чоловік не розмовляв англійською, тому йому довелося дивитися фільм із французькими субтитрами. Він був настільки слабким, що персонал госпісу боявся, що він може померти під час перегляду фільму. Зрештою чоловік не зміг переглянути повні 2 години 46 хвилин фільму. Через біль він побачив лише половину. Через кілька днів фанат "Дюни" помер.

"Передавання фільму цьому чоловікові було "гонкою з часом". Він помер, забравши з собою таємницю фільму", – зазначає Жозе Ганьйон.

Нагадаємо, що у світовий прокат "Дюна. Частина друга" вийшла через півтора місяця після смерті цього чоловіка – 1 березня 2024 року. За перші вихідні вона зібрала близько 180 мільйонів доларів у всьому світі.

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