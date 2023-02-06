Чоловік хотів заощадити на квитку та переплутав австралійський Сідней з американським

Американець хотів заощадити на квитку та переплутав Сіднеї та замість австралійського поїхав до того, який у штаті Монтана.

Американець Кінгслі Бернетт мріяв відвідати Австралію. Чоловік хотів заощадити на квитку та переплутав автралійський Сідней і замість нього прилетів до Сіднея, що у американському штаті Монтана.

Як пише видання Ladbible, чоловік зрозумів, що помилився під час бронювання квитка, коли його політ у літаку був набагато коротшим, і він не побачив сонячні пляжі, міст Гарбор-Брідж чи Оперний театр під час заходу на посадку. Натомість він помітив вершину гори, покриту білим снігом.

"У цей момент я зрозумів, що потрапив у біду", - зізнався Бернетт місцевому телеканалу KTVQ.

Бернетт сказав місцевій телестанції, що він намагався знайти найкращу пропозицію, щоб відправитися в австралійське місто, але тепер він визнає, що йому, ймовірно, варто було зосередитися на кінцевому пункті призначення.

"Це питання акронімів. S-Y-D на відміну від S-D-Y. Хтось має це виправити", - зазначив чоловік.

(Sidney – місто в США, а Sydney – місто в Австралії).

Не збираючись зупинятися в Сіднеї, Бернетт підійшов до представників авіаперевізника в аеропорту та пояснив свою ситуацію.

Працівник аеропорту повідомив йому, що він не зможе встигнути в австралійський Сідней на свій запланований круїз. Тому йому забронювали номер у готелі на ніч, а наступного дня він полетів додому в Нью-Йорк.

Тепер Бернетт планує відправитися до Сіднея, що в Австралії, в червні, коли забронює свій омріяний круїз.

Генеральний менеджер готелю Шеллі Манн, де зупинився чоловік, стверджувала, що Бернетт насправді був другою людиною, яка помилилася, приземлившись у Сіднеї замість Сіднея.

"Це другий раз, коли у нас був гість, який намагався потрапити до Сіднея, що Австралії", - сказала вона.

Нагадаємо, у Карпатах турист заблукав у горах під час складних погодних умов.

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