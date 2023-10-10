"Чоловіка і дитину застрелили": в ізраїльському кібуці Беері вбили кожного десятого мешканця

За словами місцевих жителів, бойовики брали в полон усіх поспіль: жінок, маленьких дітей та навіть 97-річну бабусю.

У невеликому ізральському кібуці Беері, який знаходиться за 4 км від кордону сектора Газа, мешкали близько 1000 осіб. Після вторгнення бойовиків ХАМАС там виявили тіла 100 загиблих ізраїльтян. Терористи вбили кожного десятого його мешканців.

За словами місцевих жителів, кібуц було повністю зруйновано.

51-річна Аді Ефрат, що врятувалася з полону, в інтерв'ю BILD розповіла про початок вторгнення.

Бойовики ХАМАС зайшли і до її будинку. Жінка була в захищеній кімнаті, але вони проникли туди і взяли її в полон.

"Вони відвели мене у двір бабусі з мого кібуца. Я її знаю, їй 97 років. Її також полонили, вона сиділа зовні. Її опікуном була філіппінка, її прикували до неї наручниками. Вони посадили мене туди і зв'язали ззаду", — розповідає Аді Ефрат.

51-річна Аді Ефрат / Фото: The Bild

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Далі до полонених додали дворічну дитину та восьмирічну дівчинку з пораненою матір'ю.

"У неї було поранення в живіт, їй було важко дихати. У неї опухла рука, вона сказала, що в неї стріляли. Вона розповіла мені, що її чоловіка застрелили, а (друга. - Ред.) дитина мертва. Я запитала: "Ви впевнені, що дитина мертва? " Вона сказала: "Так, вони вистрілили йому в голову". Я не знала, як її втішити, я навіть не могла її обійняти", — згадує жінка.

Ефрат вразила відповідь матері своїй дочці: “Дочка запитала: “Мамо, що з нами зроблять?” І її відповідь була: “Вони нас уб'ють!”.

Терористи посадили полонених у машину та хотіли відвезти до Гази. Але їх перехопили ізраїльські солдати.

"Вони були як ангели. Це було дуже зворушливо. Ішов важкий бій, я була з ними 1,5 години. Четверо з них були поранені на моїх очах. Важко було бачити, як 18-річний хлопець піклується про мене і запитує, як я себе почуваю, поки його друзів ранять. Одна група продовжувала битися, а інша винесла поранених із кібуца і забрала мене з собою", – сказала Аді Ефрат.

Як передає ВВС, бойовики, які нападали, навмисно підпалювали будинки в Беері, щоб люди їх покидали. Тих, хто виходив з приміщень убивали.

Беері перебував під повним контролем бойовиків протягом 17 годин. Військові, за свідченнями очевидців, далеко не одразу дісталися кібуца, на це пішло кілька годин.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 260 людей було вбито бойовиками ХАМАС на концерті, який проходив поблизу кордону із Сектором Гази.

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