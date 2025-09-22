Чоловік і родичі намагалися вбити жінку змією: причина здивує

Змія / © Pixabay

У Канпурі, штат Уттар-Прадеш (Індія), жінка стверджує, що її чоловік та шестеро родичів намагалися вбити її. За її словами, вони замкнули її в кімнаті з отруйною змією через постійні вимоги щодо приданого.

Про це повідомляє The Times of India.

Змія вкусила жінку. Та попри її крики, ніхто з рідних не прийшов на допомогу. Жінці дивом вдалося вижити завдяки старшій сестрі, яка врятувала її та доставила до лікарні.

Представник поліції Вініт Кумар підтвердив, що за фактом злочину відкрито кримінальну справу проти семи осіб, включаючи чоловіка потерпілої. Медики повідомили, що стан жінки важкий, але стабільний. Вона отримує лікування.

Сестра потерпілої розповіла, що після весілля в березні 2021 року родина чоловіка почала вимагати придане в розмірі 5 лакхів рупій — це близько $6 000. Хоча сім’я жінки вже передала 1,5 лакха ($1 800), цього виявилося недостатньо. Після відмови надати більше грошей, чоловік та його батьки змушували її спати окремо. Також відібрали дитину, а наступного ранку замкнули в кімнаті зі змією.

