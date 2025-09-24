Чоловік, який намагався вбити Трампа, влаштував дебош у суді: що він зробив

На цій замальовці із зали суду зображено Райана Раута, який намагається завдати собі удару ножем після того, як у вівторок його визнали винним. / © CNN

59-річний Раян Раут, якого визнали винним у замаху на життя Дональда Трампа, намагався завдати собі поранення в шию після винесення обвинувального вироку — про це повідомляють учасники судового засідання.

Про це розповідає СNN.

Раут, який обвинувачувався у спробі вбивства під час інциденту минулого року біля гольф-клубу Trump International у Флориді, був сьогодні визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення. Після оголошення вердикту, за свідченнями очевидців, підсудний схопився й спробував вдарити себе ручкою по шиї. Пристави миттєво втрутилися й перешкодили спробі самопошкодження.

Один із художників, що сидів у першому ряду зали суду, розповів, що Раут під час оголошення вироку вигляд мав “без емоцій”. Саме після того, як дочка підсудного закричала: “Боже мій, він намагається накласти на себе руки! Хтось, зупиніть його, будь ласка!”, почалася паніка в залі.

Інший свідок, фахівець з інформаційних технологій, також підтвердив, що бачив, як пристави вивели Раута через бічний вихід; коли підсудного повернули до зали, на ньому вже були наручники. За словами цього свідка, крові при спробі завдати собі поранення не помічали.

Під час інциденту дочка Раута, Сара, вигукнула до батька: “Я люблю тебе, і ми тебе витягнемо, не хвилюйся!”, після чого її вивели з зали.

На федеральному суді у Форт-Пірсі, штат Флорида, Раут представляв себе сам. Прокурори висунули йому п’ять звинувачень, серед яких — замах на вбивство кандидата в президенти, напад на федерального службовця, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів особою, яка має судимість, і зберігання вогнепальної зброї зі знищеним ідентифікаційним номером. За версією слідства, Раут облаштував так зване “снайперське гніздо” поблизу шостої лунки поля для гольфу, проте не вистрілив у Трампа.

Присяжні винесли вердикт після менше ніж трьох годин нарад, а остаточний вирок у справі має бути оголошений 18 грудня суддею Ейлін Кеннон. За серйозними звинуваченнями Рауту загрожує довічне ув’язнення.

Після оголошення обвинувального вердикту сам Дональд Трамп оприлюднив у соцмережі привітання правоохоронцям і прокурорам, зазначивши, що “це був злий чоловік із злими намірами, і його спіймали”.

На судовому процесі прокурори представили численні докази, у тому числі сотні предметів, записи телефонних дзвінків, текстові повідомлення, банківські виписки та відеозаписи з камер. Свідки, яких викликали на допит, у загальній кількості сягали 38 осіб; їхні покази проливали світло на підготовку і планування замаху, що, за версією обвинувачення, тривало в період з 14 серпня по 15 вересня 2024 року.

Слідство також викрило, за словами прокурорів, елементи плану втечі Раута: кілька номерних знаків автомобілів, використання трьох псевдонімів, а також інтернет-пошуки на кшталт “як дістатися аеропорту Майамі” та “рейси до Мексики”. Згідно з повідомленими текстовими повідомленнями, Раут нібито писав другові в Мексиці: “Можливо, побачимось у понеділок” — тобто наступного дня після запланованого нападу. У його пошукових запитах, імовірно, також фігурували “найближчі лікарні” та інструкції щодо накладання джгута.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні затримали чоловіка, який цілився лазером у президентський гелікоптер. Інцидент міг призвести до зіткнення в повітрі.