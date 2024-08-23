Чоловік інсценував власну смерть, щоб не платити $100 000 аліментів: як покарали "тата року"

У США чоловіка, який зламав державну базу даних з метою інсценувати свою смерть та не сплачувати аліменти, засудили до більш ніж шести років ув'язнення.

Про це повідомляє ВВС.

Джессі Кіпф із Кентуккі, США, був засуджений до 81 місяця за комп'ютерне шахрайство та крадіжку особистих даних за обтяжливих обставин.

39-річний чоловік зізнався, що у січні минулого року отримав доступ до системи реєстрації випадків смерті на Гаваях та створив "справу" для власної смерті. Потім Кіпф заповнив робочий лист свідоцтва про смерть штату Гаваї, призначив себе медичним посвідчувачем справи та підтвердив свою смерть, використовуючи цифровий підпис лікаря. Це означало, що він був успішно зареєстрований як померлий у багатьох державних базах даних.

Кіпф визнав, що зробив це, щоб уникнути своїх непогашених зобов'язань щодо аліментів на суму понад 100 000 доларів.

Джессі Кіпф / Фото: Grayson County Detention Centre

Хакер також отримав доступ до інших систем реєстрації випадків смерті та компаній під час непов'язаних атак, які він здійснив, використовуючи вкрадені дані для входу до системи справжніх лікарів та працівників.

Було встановлено, що він пропонував продавати доступ до систем і продавав іншим кіберзлочинцям у даркнеті вкрадені бази даних, що містять особисту інформацію, таку як номери соціального страхування.

Даркнет – це частина інтернету, доступна лише через спеціалізоване програмне забезпечення, яке приховує браузер. Існує безліч торгових майданчиків даркнета, де кіберзлочинці продають вкрадені дані або доступ до зламаних ІТ-систем.

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Суду повідомили, що Кіпф продавав міжнародним покупцям, зокрема особам з Алжиру, Росії та України.

"Ця схема була цинічною та руйнівною спробою, заснованою частково на непробачливій меті ухилення від своїх зобов'язань щодо аліментів", — сказав Карлтон Шієр, прокурор США зі Східного округу Кентуккі.

Згідно з федеральним законом, Кіпф має відбути 85 відсотків свого тюремного терміну і перебуватиме під наглядом Управління пробації США протягом трьох років.

Збитки урядовим та корпоративним комп'ютерним системам та його несплата своїх зобов'язань за аліментами становили загалом 195 758,65 доларів.

Нагадаємо, моторошний люк під трейлером шокував поліцейських тим, що було всередині. Під час пошуків вони знайшли дещо досить дивне.

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