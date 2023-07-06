Чоловік із констатованою смертю мозку прокинувся перед відключенням системи життєзабезпечення

Він дуже вчасно отямився.
Чоловік, який знепритомнів після нападу на нічній прогулянці, дивовижним чином отямився саме перед тим, як його систему життєзабезпечення мали відключати.
Про це пише ladbible.com.
Джеймс Говард-Джонс був у Челтнемі, Глостершир, Велика Британія, зі своїми товаришами, коли у квітні минулого року чоловік на ім'я Бен Девіс ударив його по потилиці.
28-річний чоловік упав і вдарився головою, отримавши серйозні травми, які мало не вбили його. Після того, як його терміново доправили до лікарні, Джеймс переніс декілька екстрених операцій.
Проте лікарі сказали його сім'ї, що в нього "мертвий мозок" і що "найдобріша справа" дозволити йому померти.
Але незадовго до того, як його систему життєзабезпечення мали відключити і пожертвувати органи, Джеймс отямився.
Виступаючи під час судового засідання у Королівському суді Глостера, батько Джеймса розповів про наслідки травм його сина.
Він сказав: "Спочатку він міг лише дивитися в очі і не міг рухатися чи говорити. Пошкодження мозку Джеймса носить довгостроковий характер і вимагатиме певного рівня турботи до кінця його життя. Загалом майбутнє мого сина має досить похмурий вигляд".
Бен Девіс визнав себе винним, зізнавшись у заподіянні Джеймсу тяжких тілесних ушкоджень. На слуханні вироку суддя Мартін Піктон сказав йому: "Ви зруйнували життя і надії містера Говарда-Джонса — молодої людини у розквіті сил, яка мала все, заради чого варто жити. Водночас ви розбили серця його родини та друзів. Шкода, яку ви завдали, є руйнівною і довічною для всіх, хто постраждав від вашого злочинного діяння".
Девіс був засуджений до двох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії. Також він розповів про донора і кохану дівчину.
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