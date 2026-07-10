Чоловік із мачете та кастетами напав на поліцейських: є поранені

Поліція в Польщі Фото ілюстративне / © PAP

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У столиці Польщі озброєний 29-річний чоловік напав на співробітників Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC). Під час двох нападів постраждали троє правоохоронців, одного з них госпіталізували.

Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався біля штаб-квартири Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю на вулиці Вонвозова у Варшаві.

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За даними журналістів, один із поліцейських прямував на службу, коли на нього напав чоловік, озброєний кастетом. Нападник завдав удару в голову, після чого втік із місця події.

Невдовзі правоохоронці помітили підозрюваного біля станції метро Kabaty та спробували його затримати. Під час затримання 29-річний чоловік знову вдався до насильства та атакував ще двох поліцейських.

«Один із поліцейських отримав удар кастетом по нозі, внаслідок чого зазнав серйознішої травми й був доставлений до лікарні», — повідомила старший аспірант Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Моніка Пшестжельська.

За її словами, двоє інших правоохоронців отримали легкі тілесні ушкодження.

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У нападника знайшли мачете та два кастети

Після затримання у чоловіка вилучили два кастети та мачете. Наразі він перебуває під вартою, а поліція проводить із ним слідчі дії.

За неофіційною інформацією RMF FM, затриманий не шукав конкретного поліцейського. Його метою було напасти саме на співробітника підрозділу, який займається боротьбою з кіберзлочинністю.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік заявляв, що нібито перебуває під переслідуванням і прослуховуванням з боку спецслужб. Обставини нападу та мотиви його дій наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями у Польщі після затримання підозрюваних у справі про антиукраїнський інцидент у Познані політики закликали до рішучої реакції держави.

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