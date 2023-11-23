Чоловік із ножем поранив п’ятьох людей у центрі Дубліна: серед постраждалих — діти

У четвер, 23 листопада, у жвавій частині центру столиці Ірландії міста Дубліна невідомий чоловік із великим ножем напав на групу людей поблизу однієї зі шкіл, яка обслуговує дітей молодшого віку.

Про це повідомляє The Isrish Times.

Інцидент стався серед білого дня, коли діти виходили зі школи. Невідомий чоловік, який тримав у руці великого ножа завдовжки до 25 сантиметрів, кинувся до групи людей, серед яких були діти. Унаслідок нападу поранень зазнали чоловік, жінка і троє дітей.

У ситуацію втрутилися перехожі, які змогли обеззброїти чоловіка, повалити його на землю і затримати до прибуття правоохоронців.

Мотив нападу поки що не встановлений, однак у поліції зауважили, що працюють над "певною версією".

Мер Дубліна Дайті де Росте висловив подяку сміливим представникам громадськості, які надали допомогу на місці події, службам екстреної допомоги, які відреагували за лічені хвилини, і персоналу лікарні, який піклується про постраждалих.

Відомо, що одна дівчинка у віці 5 років та 30-річна жінка отримали серйозні травми. 50-річний чоловік, а також хлопчик і дівчинка віком 5 і 6 років отримали легші поранення.

Нагадаємо, раніше у французькому місті Аррасі невідомий напав на школу з ножем і вбив учителя. Ще кілька людей травмовані.

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