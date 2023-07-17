Чоловік із собакою потрапили в шторм та застрягли посеред океану на два місяці: як вони вижили

Тім і Белла у Тихому океані їли сиру рибу та пили дощову воду.

Австралієць Тім Шеддок і його собака Белла у квітні 2023-го вирушили з Мексики до Французької Полінезії на власному човні. Але за кілька тижнів потрапили у шторм та застрягли посеред Тихого океану на пошкодженому судні. Вони провели там два місяці.

Про це йдеться на 9news.

51-річний чоловік і собака мали подолати 6 тис. кілометрів у Тихому океані. Запасів харчів було обмаль. Після шторму вони виживали на сирій рибі та дощовій воді, поки їх не урятував траулер, якому передали інформацію про "мандрівників" з гелікоптера біля узбережжя Мексики.

Австралійський "мандрівник" Фото: скрін 9news

За словами моряка, ловити рибу він міг, а от готувати ні, тому їм довелося харчуватися сирою рибою. Два місяці поспіль чоловік та собака пили дощову воду й ховалися від сонця під навісом човна.

Австралійський "мандрівник" Фото: скрін 9news

За словами лікаря, який вже оглянув чоловіка, його стан -"стабільний". Він також наголосив на "абсолютно нормальних життєвих показниках" моряка. Собака Белла також виглядає здоровою і бадьорою.

"Я пройшов через дуже важке випробування в морі, - сказав Шеддок.

За його словами, тепер йому потрібен лише відпочинок і гарна їжа.

"А загалом я чудово почуваюсь", - додав він.

Зараз Шеддок і Белла перебувають на траулері, який везе їх до Мексики, де чоловік пройде медичне обстеження і, за необхідності, отримає додаткове лікування.

Нагадаємо, днями на борту рейсу British Airways спалахнув хаос, коли пасажир вдарив чоловіка розбитою пляшкою вина.

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