Чоловік із сокирою напав на пасажирів потяга: чим закінчився інцидент

Потяг у Німеччині / © Associated Press

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У четвер, 3 липня, озброєний сокирою чоловік напав на чотирьох пасажирів поїзда, що курсував між німецьким Гамбургом та австрійським Віднем, завдавши їм легких поранень.

Про це повідомляє таблоїд Bild.

За інформацією видання, нападником був 20-річний сирієць, який, окрім сокири, в іншій руці мав молоток.

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Під час нападу хтось із пасажирів натиснув на екстрене гальмо і зупинив потяг.

Нападника вдалося затримати ще до прибуття поліції. При цьому він сам серйозно постраждав. Через отримані травми його довелося терміново госпіталізувати санітарною авіацією.

Внаслідок сутички четверо пасажирів також отримали травми. Троє із травмованих пасажирів — теж сирійці віком 15, 24 та 51 років. Громадянство четвертої жертви, 38-річного пасажира не повідомляється.

«Наразі влада розслідує обставини інциденту», — йдеться у заяві громадської залізничної компанії Deutsche Bahn (DB).

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Нагадаємо, раніше на центральному залізничному вокзалі німецького міста Гамбурга 39-річна жінка завдала ножових поранень людям, які стояли на пероні в очікуванні потяга.