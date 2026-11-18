Літак C-130 Hercules. Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Howard Blair

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В аеропорту Шеннон в Ірландії чоловік із сокирою проник на борт американського військового літака C-130 Hercules та пошкодив його настільки, що повітряне судно більше не зможе літати.

Про це повідомляє The Guardian.

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За даними слідства, інцидент стався 11 квітня. 48-річний Дайті О’Коррейн близько 04:40 подолав огорожу аеропорту та проник до військового літака, який стояв на руліжній доріжці.

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Потрапивши всередину, чоловік забарикадував двері, використовуючи ремені, кронштейни та гвинти. Після цього він, за версією слідства, перерізав гідравлічні лінії, розбив прилади в кабіні пілотів і засипав кулькові підшипники до паливних баків.

Унаслідок пошкоджень транспортний літак C-130 Hercules ВПС Національної гвардії США вартістю близько 60 мільйонів доларів вийшов з ладу. За словами прокурорів, відновити його польоти вже не вдасться.

Американські правоохоронці переконані, що напад був ретельно спланований. Протягом кількох місяців підозрюваний вивчав конструкцію літака, шукав способи непомітно потрапити до аеропорту та відстежував польоти через спеціальний застосунок. Також він замовив капсули з галієм — речовиною, здатною пошкоджувати деякі метали.

Одразу після інциденту О’Коррейна затримала ірландська поліція. Йому висунули звинувачення в незаконному проникненні та пошкодженні майна. Згодом у США чоловіка також звинуватили у знищенні державної власності. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Прихильники О’Коррейна називають його незалежним мирним активістом. За їхніми словами, пошкодження американського літака було протестом проти війни США з Іраном та підтримки Ізраїлю у війні в секторі Гази.

Водночас у ФБР наголосили, що йдеться не про спонтанний акт вандалізму.

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