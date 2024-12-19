Чоловік катався на сноуборді і зустрівся з ведмедем: чим усе закінчилося (відео)

Американський сноубордист опинився в курйозні ситуації, спускаючись з гори біля Саус-Лейк-Тахо, що у Каліфорнії. В якийсь момент його почав наздоганяти ведмідь.

Про це повідомляє ViralHog.

Відео потрапило до Мережі. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік катається на сноуборді, аж раптом в його бік біжить ведмідь. Чоловік пришвидшився, але ведмідь врізавсяв у його друга.

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"Чи всі ведмеді потрапляють до раю? Цей щойно зробив саме так – гоп! – і зник миттєво! Я спускався з гори на гірськолижному курорті Гевенлі, поки не побачив, що ведмідь побіг до мене. Я сказав собі: "Не сьогодні, клешоногий!". Я прискорився, а потім обернувся і побачив ось це", – розповів екстремал.

На кадрах помітно, що ведмідь фактично "підрізав" колегу сноубордиста. Однак після невдалого зіткнення, чотирилапий швидко втік до найближчої гущавини. На щастя, жоден з учасників спуску не постраждав.

Нагадаємо, ведмідь-ласун був знятий на камеру, коли забрів до кондитерської в Теннессі, США, у пошуках безкоштовних смаколиків.

Чоловік катався на сноуборді і зустрівся з ведмедем

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