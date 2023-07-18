Чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна напередодні свого дня народження

Два місяці тому палія затримували за неадекватну поведінку та доправляли до психіатричної лікарні.

У Москві чоловік кинув у мавзолей Володимира Леніна пляшку із запалювальною сумішшю ввечері 17 липня, і був затриманий.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, 37-річний житель Чити Костянтин Стачуков підійшов до мавзолею Леніна ввечері напередодні і кинув у нього пляшку із запалювальною сумішшю. Розбившись об бруківку, пляшка спалахнула, однак вогонь швидко загасили. Пошкоджень на зафіксовано.

Чоловіка затримали на місці інциденту. Зазначається, що 18 липня у нього – день народження, який він відзначає в поліції.

На палія склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею "Непідкорення законному розпорядженню співробітника ОВС". Стачуков зараз перебуває у відділенні поліції, його мотиви з'ясовуються.

Російські пабліки також інформують, що два місяці тому чоловіка затримували за неадекватну поведінку та доправляли до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, в лютому у Москві чоловік спробував відкрити мавзолей та викрасти тіло Леніна. 42-річний житель російської столиці був затриманий та переданий медикам.

У березні знову була зафіксована спроба неназваного п’яного чоловіка проникнути до мавзолею і викрасти тіло Леніна. За словами чоловіка, радянський вождь мав "відпустити йому гріхи".

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