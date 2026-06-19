Чоловік кинув трирічного хлопчика до вольєра з крокодилами: що відомо про стан дитини

Крокодил / © Associated Press

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У Великій Британії поліція повідомила нові подробиці справи про трирічного хлопчика, якого кинули до вольєра з крокодилами в зоопарку Johnsons of Old Hurst у графстві Кембриджшир. Дитина зазнала тяжких травм і перебуває в лікарні у критичному, але стабільному стані.

Про це повідомило видання LAD Bible.

У справі затримали 30-річного чоловіка з Норфолка. Спочатку його заарештували за підозрою у замаху на вбивство. Однак згодом поліція повідомила, що чоловіка звільнили під заставу до 18 вересня, поки триває подальше розслідування.

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Речник поліції Кембриджширу заявив, що підозрюваного визнали непридатним для допиту. За словами представника відомства, детективи підрозділу з розслідування тяжких злочинів продовжують працювати над справою та встановлювати всі обставини події.

Як повідомляють британські видання The Sun та Eastern Daily Press, причиною непридатності чоловіка до допиту можуть бути труднощі з навчанням. Водночас правоохоронці офіційно не розкривають додаткових подробиць щодо його стану.

Наразі залишається незрозумілим, чи зазнав хлопчик ушкоджень безпосередньо від крокодилів, які перебували у вольєрі, чи травми стали наслідком падіння. За інформацією місцевих медіа, дитину врятувала Трейсі Джонсон, яка разом із чоловіком володіє зоопарком. Повідомляється, що вона перелізла через огорожу та витягла хлопчика.

Місцевий депутат Бен Обезе-Джекті повідомив, що підтримує зв’язок із керівництвом поліції та назвав подію критичним інцидентом. Він закликав громадськість не поширювати неперевірену інформацію, оскільки розслідування ще триває.

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Тим часом у Johnsons of Old Hurst заявили, що після інциденту тимчасово закрили тропічний павільйон. Представники закладу висловили підтримку постраждалому хлопчику та його близьким.

Детективка-інспекторка Веріті Макканн наголосила, що слідчі продовжують встановлювати всі обставини події. За її словами, спеціалізовані офіцери також надають необхідну підтримку родині дитини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що несправність мобільного телефона спричинила пожежу на борту літака. Інцидент, на щастя, завершився без постраждалих.

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