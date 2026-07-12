Чоловік ледь не віддав усі гроші шахраям: як працює афера с фальшивою "службою безпеки банку"

Шахраї ледь не позбавили чоловіка усіх заощаджень

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Провідний кореспондент телеканалу CBS News Метт Гутман ледь не втратив усі свої заощадження через складну телефонну аферу в Лос-Анджелесі. Зловмисники під виглядом служби безпеки банку намагалися змусити досвідченого журналіста зняти всю готівку з рахунку, щоб нібито зловити злочинців на гарячому.

Про це повідомляє Unilad.

Як шахраї переконали журналіста

Чоловікові зателефонувала невідома, яка назвалася співробітницею відділу захисту від шахрайства Bank of America. Вона надала Гутману своє вигадане ім’я та номер робочого жетона, а також продемонструвала детальну обізнаність щодо його особистих банківських даних. Ситуація видавалася ще правдоподібнішою через те, що напередодні на рахунку його доньки дійсно зафіксували підозрілу активність.

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Зловмисниця заявила, що у місцевому відділенні банку діють двоє аферистів під конкретними іменами. Щоб перехопити цих злочинців, журналісту наказали особисто піти до банку та зняти всі гроші зі свого рахунку. За легендою шахраїв, така масштабна операція з готівкою мала спровокувати підозрюваних на активні дії, що дозволило б їх спіймати.

Усвідомлення обману та фізична загроза

Метт Гутман зізнався, що прохання здалося йому дивним, адже правоохоронці зазвичай не залучають цивільних до таких спецоперацій. Проте він усе одно зайшов до відділення банку, чітко дотримуючись інструкцій співрозмовниці. Остаточно ілюзія розвіялася лише тоді, коли жінка заборонила йому розповідати про ситуацію працівникам банку, натякнувши на їхню причетність до злочину.

Саме в цей момент журналіст зрозумів, що його намагаються ошукати, тому розвернувся і вийшов із банку з порожніми руками. Згодом він усвідомив, що найстрашнішим у цій ситуації був величезний ризик фізичного нападу. Злочинці точно знали його місцеперебування та очікували, що він вийде з будівлі з тисячами доларів готівкою.

«Я журналіст і за свою кар’єру стільки разів робив сюжети про шахрайство, але був за крок від того, щоб попастися! Деякі з цих афер неймовірно складні, їх проводять люди, які чітко знають свою справу», — зізнався Метт Гутман.

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Як уникнути подібних банківських афер

Цей інцидент зайвий раз доводить, що навіть найдосвідченіші люди можуть стати жертвами ретельно спланованого обману. Справжні банківські працівники чи правоохоронці ніколи не попросять клієнта зняти готівку для проведення спецоперацій або тримати ситуацію в таємниці від персоналу. Крім того, шахраї здатні підміняти ідентифікатор абонента, тому знайомий номер на екрані не гарантує безпеки.

У разі отримання подібного дзвінка експерти радять негайно покласти слухавку та самостійно зв’язатися з банком за офіційним номером, вказаним на картці. Будь-які прохання про масштабне зняття коштів чи вимоги діяти таємно слід одразу розцінювати як тривожний сигнал. У разі сумнівів клієнтам рекомендують особисто відвідати відділення банку та обговорити ситуацію зі співробітниками віч-на-віч.

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