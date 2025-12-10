ТСН у соціальних мережах

Чоловік літає понад 4000 км на роботу: як польська пара живе між Марокко та Польщею

Пйотр і Агнєшка Сутовські заснували готель у Марокко, але чоловік досі повертається до Польщі, щоб працювати лікарем швидкої допомоги.

Петро Сутковський зі своєю партнеркою Агнешкою

Петро Сутковський зі своєю партнеркою Агнешкою / © Скріншот

Польське подружжя Пйотр та Агнєшка Сутовські переїхали до Марокко, де заснували готель Dar Ines у місті Бузамі. Проте чоловік досі регулярно повертається до Польщі, щоб працювати лікарем швидкої допомоги. В середньому він літає додому кожні три тижні, після зміни повертаючись у Марокко.

Про це вони розповіли в коментарі What’s The Jam?

Подружжя розповідає, що ідея переїзду з’явилася після поради марокканського офіціанта: “Те, що неможливо деінде, завжди можливо в Марокко”. Відтоді вони почали шукати своє “маленьке місце на землі”.

“Життя тут рухається повільніше, люди привітні та допомагають, не женуться за грошима. Для нас переїзд був подарунком долі”, — каже Агнєшка. Вона додає, що готель здебільшого відвідують поляки, а подружжя намагається показати гостям красу країни та марокканський менталітет.

Подружжя ще не вирішило, чи повертатися до Польщі назавжди, але впевнене: цей переїзд став одним із найкращих рішень у їхньому житті.

Раніше ми розповідали, що жінку звільнили за надто ранній прихід на роботу.

