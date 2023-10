Чоловік на авто врізався у будинок, а потім протаранив поліцейську дільницю – відео

У США чоловік врізався в поліцейську дільницю, протаранивши стіну.

Про це повідомляє Independent.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як місцевий мешканець Нью-Джерсі Джон Гаргрівс в'їжджає в поліцейську дільницю на своєму позашляховику.

Потім 34-річний чоловік хутко вийшов з машини, піднявши руки над головою. У цей момент в автівці голосно грала пісня Welcome to the Jungle гурту Guns N' Roses. На щастя, приміщення було порожнім і ніхто не постраждав.

Двоє поліцейських увірвалися до кімнати, почувши шум, затримали Гаргрівса та відвезли його до основної частини дільниці, щоб офіційно його заарештувати.

Серед звинувачень, які пред'являються водію, крадіжка зі зломом, злочинне заподіяння шкоди, зберігання зброї в незаконних цілях, напад за обтяжливих обставин, переслідування та тероризм.

Його мотиви поки що невідомі, але повідомляється, що за декілька хвилин до цього він врізався у приватну резиденцію "у спробі налякати чи залякати домовласника".

Найближчим часом чоловік має постати перед судом.

Нагадаємо, нещодавно озброєний 10-річний хлопчик викрав навантажувач та протаранив декілька машин. Також дитина знесла паркан та знак.

