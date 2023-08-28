Чоловік на льоту схопив дитину, яка випала з 5 поверху: неймовірна історія порятунку (фото)

В Італії 37-річний чоловік врятував дитину, яка випала з 5 поверху. Чоловік миттєво відреагував та на льоту схопив 3-річну дівчинку.

Про це пише CNN.

Маттіа Агуцці розповів, що він зі своєю дівчиною йшов до хлібної крамниці в центрі Турина, Італія, близько 11:00, коли почув крики про допомогу з квартири на верхньому поверсі.

"Я вийшов зі своєю дівчиною купити хліба, і ми почули крики з будівлі, які привернули нашу увагу. Я почув крик чоловіка, який побачив маленьку дівчинку, що вилізла на карниз. Дівчинка продовжувала нахилятися все більше і перелізла через виступ, вона трималася тільки двома руками, а ноги були в повітрі", - розповів він.

Місце падіння дитини. Фото: італійські ЗМІ

Він сказав, що кричав, намагаючись привернути увагу трирічної дівчинки, щоб вона не вилазила далі, але коли зрозумів, що дитина його не чує, він розрахував її траєкторію і став під нею.

"Я почав кричати їй, щоб вона не рухалася і повернулася всередину, але вона не чула. Коли я побачив, що вона падає, я став на її шляху, закрив очі і сподіваючись, що все буде добре, я заблокував її, пом'якшивши удар. Ми обоє впали на землю. Спочатку я не відчував жодних ознак життя, потім дитина заплакала, і я зітхнув з полегшенням", - розповів Маттіа.

Батьки дівчинки вийшли на вулицю, як тільки зрозуміли, що сталося. Тоді швидка допомога відвезла дівчинку до лікарні. Агуцці сказав, що батьки дитини були здивовані, що все гаразд.

Влада Італії вражена вчинком чоловіка: дехто закликав його нагородити, а пані прем'єр-міністр Італії Мелоні подякувала Маттіа Агуцці та назвала його героєм. Проте чоловік зазначив, що він не герой, а його реакція була природньою.

Італійська поліція розслідує обставини події.

Нагадаємо, чоловіка двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин.

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