Чоловік накачував дружину наркотиками і записував відео, як щонайменше 83 чоловіків її ґвалтували

У Франції чоловіка звинуватили в тому, що протягом десяти років він накачував свою дружину наркотиками і дозволив щонайменше 83 чоловікам зґвалтувати її.

Про це пише telegraph.co.uk.

Повідомляється, що Домінік П. нібито зв'язувався з чоловіками на Інтернет-форумі під назвою "à son insu", що означає "без його відома", де люди обговорюють вчинення статевих актів зі своїми мимовільними та неузгодженими партнерами, яких часто накачують наркотиками.

Чоловік нібито підмішував сильнодіючий наркотик у вечерю своєї дружини, перш ніж його гості прибували до їхнього будинку в Мазані на південному сході Франції, щоб зґвалтувати її.

Поліція виявила 92 випадки зґвалтування жінки 83 чоловіками, але наразі вони виявили лише 51 підозрюваного віком від 26 до 73 років, яким пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні та взято під варту.

Чоловіків нібито проінструктували мити руки у гарячій воді, щоб уникнути різких перепадів температури, роздягатися на кухні, щоб не залишати одяг у спальні, паркуватись біля школи та йти до будинку у темряві, щоб не викликати підозр у сусідів.

Також стверджується, що тютюн та парфуми були заборонені, щоб уникнути різких запахів, які могли б розбудити жертву.

За словами поліції, жахливі зґвалтування, що мали місце в період від 2011 по 2020 рік, були зняті на плівку, і кадри зберігалися на USB-накопичувачі у файлі під назвою "зловживання". Поліцейські додали, що більшість чоловіків поверталися декілька разів.

Слідчі вперше дізналися про злочини після арешту Домініка 2020 року за те, що він знімав жінок у роздягальнях місцевого супермаркету на приховану камеру.

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Під час допиту в поліції офіцери поговорили з дружиною Домініка, яка описала його як "чудового хлопця", який був "королем і дбайливим", хоча вона додала, що він намагався вмовити її погодитись на обмін партнерами, але вона відмовилася, сказавши, що "не любить, коли до неї торкаються без почуттів".

Коли жінці повідомили про секретні записи, зроблені, поки вона була непритомна, вона спробувала накласти на себе руки і сказала: "Я була його річчю".

Жінка також розповіла, що часто відчувала втому, а подальші медичні огляди виявили у неї чотири захворювання, які передаються статевим шляхом. Повідомляється, що вона подала на розлучення.

Зі свого боку, чоловік заявив, що досі кохає свою дружину.

Суд може розпочатися наступного року.

Нагадаємо, у Великій Британії медсестра вбила 7 немовлят. Вона вважала себе Богом і насолоджувалась через смерть.

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