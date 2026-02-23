Чоловік напав на людей на вокзалі: є троє поранених

Поліція / © Pixabay

Реклама

У Німеччині на Центральному вокзалі Вюрцбурга (Баварія) 35-річний громадянин Афганістану напав із ножем на представників релігійної громади Свідків Єгови. Завдяки героїчним діям перехожих та поліцейського в цивільному, нападника вдалося оперативно знешкодити.

Про це повідомляє Daily Mail.

Подія сталася близько 07:50 ранку у вестибюлі вокзалу. Зловмисник підійшов до інформаційного стенда Свідків Єгови. Після чого поранив ножем 68-річного чоловіка та вчинив фізичний напад ще на двох осіб віком 55 та 51 рік.

Реклама

За даними правоохоронців, троє потерпілих отримали легкі травми. На щастя, серйозних ножових поранень вдалося уникнути. Медики надали постраждалим допомогу на місці.

Поліція затримала підозрюваного, наразі він перебуває під вартою. Справу розслідують як замах на вбивство. Поліція переглядає відео з камер і обшукує помешкання затриманого. Слідчі намагаються зрозуміти мотиви нападу, тому уважно вивчають, що саме чоловік вигукував і як поводився.

Речник поліції Баварії підтвердив, що наразі загрози для населення немає, а інцидент не вплинув на рух поїздів. Ця подія викликала неспокій у місті, адже Вюрцбург уже переживав схожу трагедію у червні 2021 року. Тоді психічно хворий виходець із Сомалі вбив трьох жінок і поранив дев’ятьох людей у центрі міста. Слідство зазначає, що тоді нападник також вигукував релігійні гасла.

Нагадаємо, 23 лютого в дніпровському ліцеї №137 стався вибух, імовірно, через необережне поводження зі зброєю під час демонстрації в підвалі. Школярка з Дніпра розповіла подробиці вибуху на уроці. На зробленому нею фото видно предмет, схожий на боєприпас.