"Чоловік напав на моїх дітей, а винні ми?": мати хлопчика з України про закриття справи у Німеччині

У Німеччині закриють справу про напад російськомовного чоловіка на 10-річного хлопчика-біженця з України. Мати дитини категорично проти цього, оскільки вважає, що її дитина не змогла збрехати.

Про це вона сказала у коментарі "Радіо Свобода".

Мати хлопчика-біженця з України категорично проти закриття справи про напад російськомовного чоловіка на її сина. Вона наголошує, що її син не міг збрехати слідству.

"Це, виходить, що цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми? Я довіряю своїй дитині, і мій син не змінював свідчення. Вони його лише один раз опитали, а перші свідчення базувалися на розповідях інших дітей, бо Даня не говорить німецькою. Даня не казав, що його кинули в канаву, але штовхнули й він ударився", – розповідає мама постраждалого хлопчика Оксана.

Українка наголошує, що вона шокована через результат розслідування.

"Я шокована від результатів розслідування. Той чоловік штовхав мого сина і є зафіксований струс мозку. У нас маленьке містечко, але він (нападник – ред.) далі гуляє на свободі. Незалежно від того, що діти могли йому сказати, він не мав права торкатися або ображати їх. Він також не мав права штовхати їх і кидати у них пляшки або кросівки. Чомусь поліція не вказала, що той чоловік кидав у Даню кросівки", - каже Оксана.

Жінка додає, що вона з родиною проводить власне розслідування, щоб нападника все ж покарали.

"Ну не дивно, що вони зараз закривають цю справу. На мою думку, вони не хочуть скандалу й зв’язуватися з російськомовними, ось і все", – обурюється жінка.

Напад на українського хлопчика у Німеччині

Раніше повідомлялось, що у німецькому місті Айнбек російськомовний чоловік накинувся на хлопчика, який розмовляв українською мовою. Неадекват штовхнув хлопчика через огорожу моста і пожбурив у нього скляною пляшкою, внаслідок чого дитина отримала травми голови й ноги.

Проте згодом у прокуратурі Німеччини заявили, що дитина нібито сама поранилась, а ось суперечка з російськомовним чоловіком виникла пізніше. Там заявили, що діти грались і тоді чоловік зробив їм зауваження російською мовою, бо був переконаний, що українці повинні її знати. Тоді стався конфлікт. У Німеччині заявили, що дитина нібито вигадала напад, щоб батьки не сварили хлопчика через пошкоджений одяг та травму.

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