Чоловік напав на родину через їхнє палестинське походження – помер 6-річний хлопчик (фото)

У США чоловік напав на дитину та його матір.

У місті Плейнфілд (штат Іллінойс, США) 71-річний Джозеф Чуба вбив 6-річного хлопчика і поранив 32-річну жінку – маму дитини, через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише BBC.

Жінка та її син – американці палестинського походження.

"Цьому жахливому акту ненависті немає місця в Америці, і він суперечить нашим основним цінностям: свободі від страху за те, як ми молимося, у що ми віримо і ким ми є", - сказав президент США Джо Байден у своїй заяві.

Джозефа Чубу звинувачують у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство першого ступеня, злочинах на ґрунті ненависті та побитті за обтяжливих обставин.

Джозеф Чуба, якого обвинувачують у вбивстві 6-річного хлопчика / Фото: BBC

За даними поліції, у суботу вранці вони отримали екстрений дзвінок від жінки, яка сказала, що на неї напав її орендодавець у Плейнфілді. За її словами, вона "забігла до ванної кімнати і продовжувала відбиватися від нападника".

Коли поліцейські прибули на місце події, вони виявили жінку та хлопчика з "множинними ножовими пораненнями грудей, тулуба та верхніх кінцівок".

Дитина згодом померла у лікарні. Згодом з’ясувалося, що нападник завдав дитині 26 ножових поранень.

6-річний Вадеа аль-Фаюме / Фото: BBC

"У нападі використано зубчастий ніж військового зразка з 18-сантиметровим лезом", - йдеться у заяві шерифа.

Джозефа Чубу виявили "біля під'їзду до житлового комплексу, він сидів просто на землі", - повідомляють у поліції.

"Детективи визначили, що чоловік напав на жінку та її сина через те, що вони були мусульманами, і через війну між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході", - додали в офісі шерифа.

На брифінгу в Чиказькому офісі Ради з американо-ісламських відносин (CAIR-Chicago) американської правозахисної групи повідомили, що хлопчика звали Вадеа аль-Фаюме, а його матір – Ханаан Шахін.

Вадеа народився у США, а його мати – родом із міста Бейтунія на Західному березі річки Йордан - приїхала до США 12 років тому.

Виконавчий директор CAIR-Chicago Ахмед Рехаб сказав, що Вадеа відсвяткував свій день народження лише кілька тижнів тому.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має бути знищене, однак Ізраїль має зберегти Палестинську державу.

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