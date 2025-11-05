Кричав "Аллах Акбар" та підпалив авто: чоловік влаштував кривавий наїзд на острові у Франції

чоловік в'їхав у натовп, а потім підпалив свій автомобіль / © sudouest.fr

Сьогодні у середу, 5 листопада, на острові Олерон (Франція) 35-річний чоловік навмисно здійснив наїзд на кількох людей, включаючи велосипедистів та пішоходів. Двоє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє Sud ouest.

В результаті інциденту постраждали дев’ять осіб. П’ятеро з них отримали поранення, двоє перебувають у критичному стані. Вік постраждалих — від 22 до 69 років. Серед серйозно поранених — Емма Валлен, парламентська асистентка депутата від партії «Національне об’єднання» Паскаля Марковскі, яка отримала численні переломи та травму голови.

Після наїзду водій, якого ідентифікували як громадянина Франції Жака Г. (1990 р.н.), підпалив свій автомобіль за допомогою газового балона. Під час затримання він вигукнув «Аллах Акбар» перед правоохоронцями. Його зупинили за допомогою електронного пістолета та взяли під варту. На острові розгорнули велику кількість екстрених служб.

Прокурор Ла-Рошелі Арно Ларіз підтвердив, що чоловік вигукнув ісламське гасло, проте наголосив, що терористичний намір на даному етапі не підтверджено. Через це національну антитерористичну прокуратуру не залучали. Наразі розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство.

Підозрюваний відомий своєю «надмірною поведінкою» через зловживання алкоголем та наркотиками. Також він здійснював дрібні правопорушення (крадіжка). Слідчі перевіряють можливість того, що він страждав на психічні розлади. Чоловік не перебував у «списку S» (список осіб, які становлять загрозу державній безпеці). Навіть Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс вирушив на місце події.

