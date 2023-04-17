Чоловік не зловив: страшна смерть повітряної гімнастки у цирку сколихнула Китай

Рішення відмовитися від ременів безпеки пов’язане з роботою у висококонкурентній галузі. Ті, хто виконує ризиковані трюки, заробляє набагато більше.

У Китаї повітряна гімнастка загинула під час виступу на трапеції.

Інцидент стався 15 квітня у місті Сучжоу у центральній провінції Аньхой.

Про це повідомляє ВВС.

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У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як гімнастка падає на жорстку сцену під час вистави.

Сунь впала зі значної висоти після того, як її партнер і чоловік не зміг зловити її ногами під час виконання трюку.

Гімнастку доправили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її життя.

Популярний новинний сайт The Paper повідомив, що у жінки залишилися двоє дітей.

Офіційні особи кажуть, що розслідування інциденту триває.

Як пише The Paper, акробати працювали разом "багато років" і часто виступали без ременів безпеки "заради кращого ефекту".

Відео жахнуло людей у Китаї. Хоча користувачі соціальних мереж визнають, що акробатика несе в собі високий рівень ризику, дехто висловлює занепокоєння щодо недостатніх заходів безпеки в галузі.

У популярній соціальній мережі Weibo коментатори писали, що такі виступи часто відбуваються без килима або сітки безпеки, і закликали до кращого регулювання в галузі.

У місцевому департаменті культури та туризму кажуть, що трупа, яка готувала цей трюк, не отримала спеціального дозволу на його проведення. У відомстві також заявили, що застосують до них "відповідні заходи".

Видання The Paper поділилася архівними кадрами пари, яка часто виконувала трюки на великій висоті, покладаючись лише на силу одне одного.

Газета також зазначає, що рішення відмовитися від ременів безпеки пов’язане з роботою у висококонкурентній"галузі. Ті, хто виконує ризиковані трюки, заробляє значно більше.

Нагадаємо, 65-річний харків'янин встановив вже другий спортивний рекорд: чоловік тренувався під обстрілами, щоб відволіктись.

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