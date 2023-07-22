Чоловік ошелешив своїм гіперреалістичним штучним оком та показав, що ховається під ним – фото, відео

Чоловік став вірусним на TikTok після того, як продемонстрував своє гіперреалістичне штучне око.

Про це пише nypost.com.

У 33-річного Аміта Гхоша з Бірмінгема, Велика Британія, було діагностовано рідкісне генетичне захворювання, яке називається нейрофіброматозом 1 типу (NF1), коли йому було два роки. Стан спричиняє пухлини, які росли на лівій стороні обличчя та одного ока Гхоша, що призвело до його видалення, коли йому було 11 років.

Аміт Гхош / Фото: tiktok.com/@amitghose

"У минулому я дуже засмучувався через свій стан — часом я почувався дуже пригніченим. Я заздрив іншим. Я дивився на їхнє "нормальне" симетричне обличчя і почувався потворним", — зізнався чоловік, який працює в юридичній фірмі менеджером зв'язків із громадськістю.

В дитинстві у нього діагностували нейрофіброматоз 1 типу / Фото: tiktok.com/@amitghose

Гхош почав публікувати свій повсякденний досвід із спотворенням обличчя на TikTok, який швидко набрав популярність і тепер збирає мільйони переглядів.

У нещодавньому ролику, який подивилися понад 4,5 мільйона разів, Аміт показав користувачам, як можна зняти та знову прикріпити око.

У кліпі він знімає очний протез, що нагадує пов'язку, що покриває всю очницю, щоб оголити магніти під ним, які використовуються для його прикріплення.

Користувачі запитали його, чи "боляче" знімати та замінювати протез, але жодний фізичний дискомфорт не може зрівнятися з образливими коментарями, які він чує від людей щодо цього, сказав він.

"Деякі люди кажуть: "Боже мій! Що сталося з твоїм обличчям?". Маленькі діти часто лякаються і плачуть, а молоді люди і підлітки насміхаються з мене, кажучи: "Тебе переїхав поїзд?". Іноді я знімаю його, коли я вдома, і лунає дзвінок у двері, і я йду відчиняти їх, забуваючи, що я не ношу око. І якщо це листоноша або хтось, хто займається доставкою, вони зазвичай дуже, дуже шоковані", - зізнався Гхош. "Я кажу: "О, мені дуже шкода". Я розумію, як це може налякати людей".

Аміт Гхош / Фото: tiktok.com/@amitghose

Попри тих, хто в його житті казав йому, що він ніколи не зможе знайти кохання, Гхош одружився зі своєю обраницею Піялі рік тому після того, як у травні 2021 року його познайомив з нею друг сім'ї.

Аміт з дружиною / Фото: tiktok.com/@amitghose

"Я переймався, що люди судять мене за зовнішністю, а не як особистість. Але відтоді, я привітався з Піялі і представився, ми порозумілися", - пригадав він.

Аміт з дружиною / Фото: tiktok.com/@amitghose

Аміт сказав, що планує продовжувати знімати відео про свій досвід, сподіваючись допомогти та надихнути людей.

"Я хочу інформувати людей про проблеми і зрештою нормалізувати видимі відмінності", - пояснив він, додавши, що він змирився зі своїм станом. "Я не можу змінити свій зовнішній вигляд. Але можу змінити своє мислення".

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років. Він поділився світлиною з підліткового віку.

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