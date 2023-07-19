Чоловік останні 70 років живе в апараті "залізна легеня": що з ним сталося (фото, відео)

Він живе так від шести років.

Чоловік останні 70 років живе із в апараті "залізна легеня" через хворобу, про яку він дізнався ще у дитинстві.

Про це пише ladbible.com.

1952 року в Техасі стався спалах поліомієліту, внаслідок якого було зачинено громадські місця, паби та бари, а також введено правила соціального дистанціювання.

Це були заходи, які необхідно було вжити, щоб зупинити поширення вірусу, від якого не було ліків або вакцин, і який погрожував перевантажити систему охорони здоров'я Сполучених Штатів.

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У міру того, як пацієнти, багато з яких були дітьми, накопичувалися в коридорах та лікарняних палатах, вірус поширювався серед більшої кількості людей, створюючи серйозну загрозу для всього населення, а також для інфраструктури охорони здоров'я країни.

Полу Александеру було лише шість років, коли він вийшов на вулицю зі своїм братом, щоб пограти, і лише коли він повернувся додому, зрозумів, що у нього лихоманка, і він відчував біль у м'язах, а також незрозумілу втому.

Це був лише початок його хвороби, через яку він жив усередині машини наступні 70 років.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

Пол був паралізований нижче шиї і не міг дихати самостійно, а це означало, що йому знадобилася екстрена трахеотомія, щоб врятувати життя.

"Я став нерухомим. Я не думаю, що міг навіть говорити, тому персонал лікарні поклав мене на каталку у довгому коридорі з усіма іншими безнадійними дітьми з поліомієлітом. Більшість із них були мертві", — пояснив він.

Але він не помер, він вижив і зрештою прокинувся у відділенні "залізних легень". Машини, які наразі вважаються застарілими, працюють, укладаючи пацієнта в повітронепроникну прокладку, в той час як насос змінює тиск повітря всередині та змушує грудну клітину рухатися.

Пол не міг рухатися всередині машини, і йому потрібно було навчитися дихати самостійно, розробивши техніку, яку він називає "жаб'ячим диханням", більш відому як "язикоглоточне дихання".

Після того, як медсестра пообіцяла йому собаку, якщо він зможе дихати без сторонньої допомоги протягом трьох хвилин, Пол освоїв це. Однак йому все ж таки довелося спати в "залізній легені", тому що жаб'яче дихання вимагає концентрації.

Попри скрутне становище, Полу вдалося закінчити середню школу з хорошими оцінками, отримати два юридичні дипломи, написати книжку про своє життя та провести роки, практикуючи юриспруденцію та займаючись юридичною практикою у спеціально модифікованому інвалідному візку.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

Він дякує своїм батькам за те, що вони підтримували його, коли не було особливої надії, додаючи: "Вони просто любили мене. Вони сказали: "Ти можеш все". І я в це повірив".

Зараз, коли йому вже 71 рік, він повернувся до апарату "залізна легеня" на постійну основу. Але чоловік постійно зайнятий, підвищуючи поінформованість про поліомієліт, а останнім часом висвітлюючи небезпеку Covid-19 для таких пацієнтів, як він сам.

Нагадаємо, у США сліпа 74-річна жінка пробігла 5 км. Бігати наосліп її навчила 7-річна онука.

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