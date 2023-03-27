Чоловік отруїв дівчину речовиною, яка міститься у щурячій отруті: вбивство схоже на трагедію в Україні

В Японії сталось вбивство, схоже на нещодавню трагедію в Україні.

В Японії 37-річного Кадзукі Міямото звинувачують у вбивстві 21-річної студентки Хінако Хамано, яке сталося у жовтні минулого року. Відомо, що чоловік додав у її напій талій, який міститься у щурячій отруті. Лише 1 грам талію може вбити дорослу людину.

Про це пише BBC.

Нещодавно талій також виявили в організмі його родички, яка перебуває в комі від 2020 року. Проте поліція досі не зясувала мотив злочину та як чоловік роздобув отруйну речовину.

За даними слідства, Кадзукі Міямото, агент з нерухомості, дав дівчині, з якою вони були колеги, талій приблизно 11 і 12 жовтня, коли він був у неї вдома у Кіото.

За його словами, вони вечеряли 11 жовтня, а потім пішли додому до дівчини випити.

Хамано померла 15 жовтня 2022 року від гострої дихальної недостатності – у її блювотних масах і сечі виявили талій.

Поліція підозрює, що Міямото підлив отруту у напій Хамано, коли вони були самі в її квартирі. У смартфоні Міямото, поліція виявила пошукові запити про талій ще до госпіталізації дівчини.

Нагадаємо, у Київській області жінка отруїла свого колишнього партнера талієм. Постраждали і жінки, серед яких була дружина іншого чоловіка, з яким підозрювана зустрічалася в минулому. Жінка надіслала жертвам алкоголь, який містив талій.

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