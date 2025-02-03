Чоловік перевірив здатність друга-хвалька ухилятися від куль: чим це закінчилося

Чоловік зі штату Юта, США, вистрілив своєму другові в груди після того, як той стверджував, що може ухилятися від куль.

Про це повідомляє Oddity Central.

23-річний Ештон Джонатан Манн був заарештований 2 лютого за звинуваченням у ненавмисному вбивстві другого ступеня і за звинуваченням у злочині третього ступеня, пов'язаному з вогнепальною зброєю, за дивний інцидент, пов'язаний зі зброєю і вживанням марихуани.

У неділю вранці, 2 лютого, служби швидкого реагування були викликані до будинку в Кернсі, де вони виявили непритомного молодого чоловіка з вогнепальним пораненням у груди, який лежав на підлозі. Постраждалого швидко доправили до найближчої лікарні, але медики не змогли врятувати йому життя. Пізніше Манн розповів поліції, що застрелив свого друга після того, як той похвалився, що може ухилитися від кулі.

Під час допиту 23-річний підозрюваний розповів поліції, що в ніч трагічного інциденту вони з другом сиділи на кухні і курили марихуану. Вони здебільшого говорили про зброю і в якийсь момент перейшли до гаража, щоб продовжити розмову. Вони тримали в руках дві одиниці вогнепальної зброї, і друг Ештона нібито почав говорити про те, як він може "ухилитися від кулі".

Начебто розрядивши обидва пістолети, друзі вирішили перевірити здатність жертви ухилятися від куль. Ештон стріляв у свого друга з "порожнього" пістолета, а той намагався якомога швидше відскочити. Як повідомляється, вони грали в цю гру близько шести разів, і лише на шостий раз Манн випустив кулю, яка влучила його другові в груди.

23-річний хлопець розповів поліції, що намагався надати своєму другові першу допомогу до приїзду швидкої, але той не реагував. Під час обшуку в будинку слідчі знайшли два пістолети, боєприпаси і магазини, а також "атрибути, що вказують на вживання марихуани".

Нагадаємо, у Києві водій авто вистрелив кур'єру в голову. Трагедія сталася через конфлікт на дорозі.

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