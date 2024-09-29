Чоловік пережив напад морського хижака: акула залишила йому на згадку "подарунок"

Ангус Кокотт вийшов переможцем із бою з акулою, яка мало не відкусила йому руку.

Чоловік, якому після жахливого нападу акули буквально "розібрали та зібрали заново" ліву руку, отримав від хижака несподіваний "подарунок" – кілька зубів хижака застрягли у м'яких тканинах. Через декілька місяців він зробив з них прикрасу на згадку про те, що сталося.

Про це пише Daily Star.

Страшна подія сталася з 20-річним Ангусом Кокоттом у травні, коли він займався снорклінгом (вид плавання під поверхнею води з маскою та дихальною трубкою і зазвичай з ластами) біля острова Мангарьова у Французькій Полінезії. І хоча Ангус плавав на мілководді за кілька метрів від берега, це не завадило 2,5-метровій сірій рифовій акулі з'явитися з нізвідки й схопити його за руку.

У спробі врятувати своє життя Ангус не розгубився, дістав ножа, який зазвичай використовують для різання дайвінгових тросів, і вдарив акулу в зябра. Після цієї несподіваної контратаки хижачка відпустила плавця і спливла, але в його руці застрягли гострі акулячі зуби.

Пораненого Ангуса рятувальники терміново доставили військовим літаком до найближчої лікарні, де хірурги протягом шести годин збирали його руку заново. Своїми гострими зубами акула перерізала на руці два головні нерви та кілька сухожиль і майже повністю здерла шкіру нижче ліктя.

Потерпілому молодикові зробили пересадку шкіри та нервів. Також під час операції з м'яких тканин руки лікарі витягли кілька зубів акули.

Через 4 місяці Ангус все ще проходить реабілітацію, щоб відновити рухливість руки, але каже, що це не змусить його відмовитися від плавання.

"Це був визначальний досвід у моєму житті, і саме тому я вирішив перетворити зуби на сережки. Зустріч з акулою не змусила мене відмовитися від океану. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу повернутися туди знову", — сказав Ангус журналістам.

Він додав, що коли акула напала, боятись чи сумніватися було ніколи.

"У мене не було часу панікувати. У таких ситуаціях, коли в тебе виробляється стільки адреналіну, просто треба діяти. Спочатку я відчув сильний біль і подумав, що втрачу руку. А потім, коли акула мене відпустила, я не бачив нічого, крім величезної калюжі крові навколо мене, але мені вдалося вилізти на риф. Моя рука буквально стікала кров'ю", – розповів Ангус подробиці страшної події.

Ангус планує не лише продовжити займатися підводним плаванням, а й зробити кар'єру у вітрильному спорті. Переживши зустріч із акулою, він сказав, що не боїться повернутися у воду.

"Я думаю, що напад акули був питанням території. Не можна звинувачувати за це тварину", — наголосив він.

Нагадаємо, розлючений слон напав на автомобіль із туристами в Замбії. Для однієї туристки зі США зустріч зі слоном стала смертельною, друга жінка потрапила до лікарні із серйозними травмами.

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