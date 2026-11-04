Чоловік під час польоту в літаку ошелешив усіх своїм вчинком: його негайно зарештували

Чоловік нібито домагався до дівчини у літаку / © Associated Press

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У Польщі затримали 29-річного громадянина Грузії, якого звинувачують у тому, що він під час польоту домагався до неповнолітньої дівчини.

Про це пише польське видання onet.pl.

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30 жовтня поліцейські з Нового Двора отримали повідомлення про тривожний інцидент, який, як стверджувалося, стався під час польоту з Барселони (Іспанія) до Модліна. З інформації, наданої екіпажем, випливало, що один із пасажирів вчинив дії сексуального характеру щодо особи, яка сиділа поруч із ним. У ході подальшого розслідування поліцейські з’ясували, що потерпілою є неповнолітня громадянка Польщі, яка подорожувала з родиною, а підозрюваним — 29-річний громадянин Грузії. Чоловіка затримано.

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Зібрані докази дозволили висунути 29-річному чоловікові звинувачення у тому, що він, скориставшись обманом, який полягав у використанні ефекту несподіванки, змусив неповнолітню вступити в іншу сексуальну дію попри відсутність її згоди.

«Звернення стосувалося події, що сталася під час авіаперельоту з Барселони до Модліна. Потерпілою виявилася неповнолітня громадянка Польщі, а підозрюваного було затримано», — повідомляє старший асистент Катажина Трабінська.

Минулої суботи Районний суд у Новому Дворі Мазовецькому задовольнив клопотання місцевої прокуратури. Щодо підозрюваного було застосовано попереднє ув’язнення строком на три місяці, тобто найсуворіший запобіжний захід ізоляційного характеру.

Справу веде Відділ розшуку та слідства Новодворського управління поліції під наглядом Районної прокуратури в Новому Дворі Мазовецькому. За інкримінований злочин 29-річному чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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