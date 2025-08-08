Чоловік під час відпочинку з’їв популярний овоч і раптово помер: причина шокує

Чоловік з'їв бутерброд, в якому була отруєна броколі / © Pixabay

Реклама

В Італії раптово помер чоловік після того, як з’їв бутерброд з броколі та ковбасою. Виявилось, що овоч був заражений небезпечною бактерією.

Про це пише dailymail.co.uk.

52-річний художник і музикант Луїджі Ді Сарно втратив свідомість, і його не вдалося врятувати після того, як він купив бутерброд з броколі та ковбасою у у вуличного торговця на набережній Діаманте в провінції Козенца. Дев’ять інших людей були госпіталізовані зі схожими симптомами після вживання тієї ж їжі, в тому числі кілька членів сім’ї Ді Сарно.

Реклама

Серед тих, хто перебуває на лікуванні в лікарні, двоє 17-річних підлітків і дві жінки у віці близько 40 років. Повідомляється, що двоє з пацієнтів перебували у важкому стані, коли вони прибули до відділення інтенсивної терапії.

У всіх виявлені симптоми ботулізму — рідкісного, але небезпечного для життя захворювання, спричиненого токсинами, що виробляються бактеріями Clostridium botulinum.

Після спалаху в районі Козенци прокуратура видала наказ про негайне вилучення комерційного продукту, під яким розуміють банки з броколі в олії.

Продуктовий фургон також був конфіскований, розпочато розслідування щодо поширення токсину.

Реклама

Ді Сарно перебував у відпустці в Калабрії зі своєю сім’єю.

Після того, як вони з’їли бутерброд на узбережжі Тірренського моря в Козенці, він поїхав додому в Неаполь. Дорогою чоловікові стало погано.

Служби охорони здоров’я Італії проводять розслідування, щоб встановити джерело зараження та запобігти подальшим випадкам.

Нагадаємо, чоловік помер після того, як понад місяць пив лише пиво.