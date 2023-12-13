Чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити одного таргана: що він зробив

Квартира 54-річного чоловіка в Японії вибухнула після того, як він намагався вбити таргана інсектицидом.

У Японії чоловік випадково підірвав свою квартиру, намагаючись вбити одного таргана.

Про це пише Mainichi Shimbun.

54-річний чоловік помітив таргана у своїй квартирі і розпилив велику кількість інсектициду, щоб спробувати його вбити. Через хвилину стався вибух. Власник житла отримав легкі травми.

Національний центр у справах споживачів Японії раніше вже отримував кілька повідомлень про вибухи, які, ймовірно, були спричинені розпиленими інсектицидами, які спалахнули після контакту з електричними розетками чи іншими джерелами електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у Києві помітили унікальних тарганів, які живуть в супермаркеті та не бояться морозу.

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