Чоловік підпалив будинок після скандалів із сусідами і намагався заманити їх у пастку

У Нью-Йорку 16 липня неврівноважений чоловік, який місяцями тероризував багатоквартирний будинок, на зло сусідам підпалив житло. Внаслідок цього постраждали щонайменше дев'ятеро мешканців будинку.

Про це повідомляє New York Post.

Джерела видання та мешканці будинку повідомили, що неврівноважений житель Брукліна, який місяцями тероризував житловий будинок у Бушвіку, стоїть за пожежею 16 липня, в якій постраждали щонайменше дев’ять мешканців.

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Як розповіли свідки пожежі, коли полум'я охопило чотириповерховий будинок близько 3:00, підозрюваний у підпалі намагався заблокувати вхідні двері, аби завадити сусідам дістатися до безпечного місця.

"Він – псих! Поселився тут десь рік тому, після чого всі люди почали на нього скаржитися та регулярно викликали поліцію. Його вже кілька разів забирали до відділку, але він повертається", – розповів сусід Джон Палма.

Згодом правоохоронці повідомили, що 60-річний чоловік підпалив будинок 127 на Евергрін Авеню, однак його за це не арештували. Імені палія там не вказали.

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Водночас мешканець другого поверху будинку 29-річний Тісдейл Чарльз розповів, що спіймав палія "на гарячому" та навіть вступив з ним у сутичку.

"Я почув звук, схожий на удар, і вийшов на вулицю, а там стоїть цей ненормальний. Питаю: "Ти розпалюєш вогонь чи що?". Тоді він напав на мене, а моя двоюрідна сестра Наташа вдарила його та повалила на землю. Він забіг усередину, щоб взяти ніж, а коли повернувся, я схопив мітлу, щоб не отримати удар, і сказав: "Гей, заспокойся!" – розповів сусід зловмисника.

Мешканці будинку повідомили, що палія, який досі перебуває на волі, переселили до цього будинку працівники Інституту життя громади – неприбуткової організації, яка опікується пошуком житла для нужденних.

Представник поліції Нью-Йорка підтвердив, що наразі жодних арештів у цій справі не було. Розслідування триває.

Підпал будинку у Нью-Йорку / Фото: Роберт Місіа

До слова, раніше повідомлялося, що у США в Колорадо-Спрінгс собака увімкнув газову плиту та підпалив будинок господарів, поки ті спали.

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