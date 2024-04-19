Чоловік підпалив себе біля суду, де відбувається процес у справі Трампа: фото

Поліція ідентифікувала чоловіка, який намагався вчинити самоспалення, та називає його прихильником теорії змови.

У п’ятницю, 19 квітня, чоловік з невідомої причини підпалив себе перед будівлею Манхеттенського суду в Нью-Йорку, де відбувається історичний судовий процес у справі Дональда Трампа про приховування грошових виплат порноактрисі.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловік горів кілька хвилин перед телекамерами, які були встановлені біля будівлі суду, де проходить перший в історії кримінальний процес над колишнім президентом США.

"Я бачу повністю обвуглену людину", - сказав в ефірі репортер CNN.

Офіційні особи заявили, що чоловік вижив і перебуває в місцевій лікарні в критичному стані.

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Свідки розповіли, що чоловік витягнув брошури з рюкзака та підкинув їх у повітря, а потім облив себе рідиною та підпалив. Одна з цих брошур містила посилання на “злісних мільярдерів”, але в тих частинах, які побачив свідок Reuters, Трамп не згадувався.

Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що чоловік, якого вони ідентифікували як Макса Аззарелло з Сент-Августина (штат Флорида) схоже, не мав на меті звинувачувати Трампа чи інших учасників процесу.

"Зараз ми називаємо його прихильником теорії змови і виходимо з цього", - сказав на пресконференції Тарік Шеппард, заступник комісара Департаменту поліції.

В опублікованому раніше онлайн-маніфесті Макс Аззарелло повідомив, що підпалить себе і вибачився перед друзями та свідками. Пост попереджає про “апокаліптичний фашистський переворот” і критикує криптовалюту та американських політиків, але не виділяє Трампа окремо.

"Він горів досить довго. Це було досить жахливо ", - сказав журналістам один зі свідків, який відмовився назвати своє ім'я.

За словами очевидця Reuters, незабаром після інциденту на площі відчувався запах диму, і поліцейський розпилив вогнегасник на землю. Було видно тліючий рюкзак і газовий балончик.

Шокувальний інцидент трапився після того, як суд Манхеттена завершив формування складу присяжних для судового розгляду. У судовому процесі Дональда Трампа звинувачують у виплаті 130 000 доларів за мовчання колишньої порноактриси Стормі Деніелс про її стосунки з ним перед виборами 2016 року.

Трампу, який не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, загрожує максимум 4 роки в'язниці, якщо його визнають винним. За рішенням суду, судовий процес може тривати до восьми тижнів після завершення відбору присяжних.

Нагадаємо, у лютому цього року американський військовий здійснив самоспалення перед посольством Ізраїлю в США.

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