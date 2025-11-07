Чоловік пішов копати басейн і шалено розбагатів: як це сталося

Чоловік знайшов золоті монети та злитки / © Pixabay

У Франції мешканець міста Невіль-сюр-Сон, поблизу Ліона, знайшов на своєму подвір’ї справжній скарб, вартість якого становить приблизно 700 тисяч євро.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

Чоловік у травні копав басейн у своєму саду, коли натрапив на справжній скарб — золоті монети та злитки. Про це він повідомив в усі органи, зокрема і у Регіональне управління у справах культури (DRAC).

Після досліджень чоловіку дозволили залишити золото, оскільки як виявилось, воно не становить археологічної цінності. За даними ЗМІ, скарб складається з «п'яти злитків і численних монет», упакованих у поліетиленові пакети. Золото, придбане «легальним шляхом» згідно з розслідуванням жандармів. Воно було переплавлене «п'ятнадцять-двадцять років тому» на підприємстві в регіоні Ліона. Походження скарбу залишається загадкою, оскільки колишній власник ділянки, на якій його було виявлено, помер.

