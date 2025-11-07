- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік пішов копати басейн і шалено розбагатів: як це сталося
Житель Франції знайшов справжній скарб у землі - золоті злитки та монети.
У Франції мешканець міста Невіль-сюр-Сон, поблизу Ліона, знайшов на своєму подвір’ї справжній скарб, вартість якого становить приблизно 700 тисяч євро.
Про це пише французьке видання Le Figaro.
Чоловік у травні копав басейн у своєму саду, коли натрапив на справжній скарб — золоті монети та злитки. Про це він повідомив в усі органи, зокрема і у Регіональне управління у справах культури (DRAC).
Після досліджень чоловіку дозволили залишити золото, оскільки як виявилось, воно не становить археологічної цінності. За даними ЗМІ, скарб складається з «п'яти злитків і численних монет», упакованих у поліетиленові пакети. Золото, придбане «легальним шляхом» згідно з розслідуванням жандармів. Воно було переплавлене «п'ятнадцять-двадцять років тому» на підприємстві в регіоні Ліона. Походження скарбу залишається загадкою, оскільки колишній власник ділянки, на якій його було виявлено, помер.
