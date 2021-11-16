Чоловік після збору яблук виявив у вусі хробака, який вже почав "гніздитися"

Вухо чоловіка через хробака запалилося.
Хробак заповз до вуха чоловіка у В'єтнамі. За тиждень істота почала "гніздитися" у вушному каналі потерпілого. Припускають, що хробак потрапив до вуха, коли чоловік зривав яблука з дерева.
Про це пише Newsflare.
За інформацією виданням, чоловік скаржився на біль у вусі. Також у нього було відчуття, що у вушному каналі щось було. Тоді пацієнт і звернувся до лікарні.
Медик під час ретельного огляду за допомогою ендоскопа виявив у вусі пацієнта хробака, який там "гніздився". Припускають, що він оселився у вушному каналі близько тижня тому. Це призвело до запалення вуха.
Аби дістати хробака, лікар облив його солоною водою, після цього витяг його, а також залишки "гнізда". Через те, що вушний прохід чоловіка був інфікований, для одужання йому потрібно кілька днів.
Лікар припустив, що хробак потрапив до вуха пацієнта, коли той заліз на дерево, щоб зібрати фрукти минулого тижня. Медик порадив чоловікові прикривати голову, коли лазить на дерева, щоб комахи не потрапляли до вух, очей чи носу.
Нагадаємо, школярці у вухо заліз тарган. Утім, комаха потрапила у вухо не на вулиці, а вдома. Спочатку у вусі був свист, а потім воно почало боліти.