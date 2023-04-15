Чоловік побив акулу на очах відпочивальників: як його покарали

Інцидент потрапив на камеру.
У США чоловіка заарештували за побиття рідкісної акули на пляжі у Флориді.
Про це пише Daily Mail.
За даними правоохоронців, Браян Воділ впіймав акулу в парку Бісентеніал-Біч. Він її витяг з води на пляж за допомогою молотка, а потім цим же інструментом кілька разів ударив морську тварину по голові та вирвав їй зябра.
Після розправи американець відтяг акулу до води і закинув на хвилі. Ймовірно, на той момент вона була ще жива, але смертельно поранена.
Все це відбувалося на очах інших відвідувачів пляжу, а серф-камера зробила відеозапис. Флоридська комісія з охорони риби та дикої природи зацікавилася випадком, за допомогою запису та свідків вона вийшла на Браяна Воділла.
Комісія заявила про серйозне ставлення до випадків жорстокого поводження з тваринами, особливо коли порушуються правила, встановлені для захисту рідкісних видів, що зникають або перебувають під загрозою вимирання.
Суддя наклав на чоловіка арешт із можливістю виходу під заставу у 500 доларів.
Нагадаємо, в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули.
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