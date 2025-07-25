Чоловік побував у понад 100 країн світу і назвав найгірше місце для подорожей

Сомалі / © Фото: Роман Бочкала

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Чоловік, який побував у 103 країнах світу, назвав найгірше місце для подорожей.

Про це подорожувальник зі США з ніком Boston_772 написав на платформі Reddit, передає UNILAD.

Мешканець Бостона у штаті Массачусетс розповів, що відвідав «103 країни і більшу частину року проводить у подорожах», але хоча «Бостон є його домом», він насправді буває там лише кілька тижнів на рік. Решту часу він проводить у далеких подорожах.

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Чоловік пояснив, що, переїжджаючи з місця на місце протягом багатьох років, він «накопичив багато… хороших місць, дивних історій, маленьких хитрощів, які полегшують життя, коли ти ніколи не осідаєш надовго».

Найкращі місця для подорожей

Спочатку у Boston_772 запитали, яке місце найкраще підійде для мандрівника-початківця.

Досвідчений мандрівник відповів, що це Словенія, оскільки, на його думку, ця країна — «одне з найбільш недооцінених місць в Європі».

Boston_772 пояснив: «Це надзвичайно безпечне, доступне (за європейськими стандартами) і зручне для подорожей місце. Тут є все: гори, озера, виноробні регіони, печери, замки і невеличка ділянка Адріатичного узбережжя. Любляна чиста, зручна для піших прогулянок і справді не переповнена туристами, а озеро Блед має вигляд як щось із казки».

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Чоловік також обрав великі міста Ірландії та острови Аран у будні дні.

Найгірше місце для подорожей

Однак місцем, яке не сподобалося Boston_772, було «ймовірно Сомалі».

Говорячи про найгірше місце, в якому він бував, чоловік поділився: «Я коротко побував у Могадішо в межах робочого завдання, і не зрозумійте мене неправильно, я бував у деяких дійсно небезпечних місцях, але це… було єдине місце, де я відчував себе справді небезпечно від моменту приземлення».

З огляду на значну військову присутність, яка не вселяла спокою, йому сказали «за жодних обставин» не залишати будівлю, в якій вони зупинилися.

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Було також кілька місць, де Boston_772 «справді рахував дні», поки не зміг виїхати.

Із озброєною охороною, яка супроводжувала їх від моменту приземлення, він також сказав, що «не було жодних громадських місць, де ми могли б безпечно прогулятися».

Boston_772 розповів, що «важкоозброєні конвої з озброєними охоронцями» супроводжували його до готельного комплексу в Сомалі, де не можна було вийти на прогулянку або випити кави.

Мандрівник сказав, що відчув страх, коли почув «спорадичні постріли вдалині», які потім стали фоновим шумом під час його перебування.

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Загалом, це було найгірше місце, де побував чоловік. «А аеропорт був найнебезпечнішим, в якому я коли-небудь був», — підсумував мандрівник.

Нагадаємо, затята 79-річна туристка відвідала всі країни світу і розповіла, куди вона готова повертатися. За її словами, жодна країна не зрівняється з рідними Філіппінами. До списку фаворитів туристки також увійшла Італія, яку вона назвала «красивою», та Таїланд — завдяки своїм різноманітним пейзажам.