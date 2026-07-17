Чоловік помер після поїздки на легендарному атракціоні: що сталося

Діснейленд / © Associated Press

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У Disney World у штаті Флорида помер 54-річний чоловік після поїздки на одному з найвідоміших атракціонів парку It’s a Small World. Це вже не перший резонансний інцидент у тематичних парках Disney за останній час, що знову привернув увагу до питань безпеки атракціонів.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, чоловік переніс серцевий напад під час поїздки на сімейному човновому атракціоні It’s a Small World. Його госпіталізували, однак згодом він помер.

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Як зазначається у звіті Департаменту сільського господарства та захисту прав споживачів Флориди, загиблий мав хронічне серцеве захворювання.

Легендарний атракціон працює понад пів століття

It’s a Small World вважається одним із найвідоміших атракціонів Disney. Це неспішна подорож човном через тематичні декорації, що символізують різні країни світу, під супровід однойменної пісні різними мовами.

Атракціон був створений для Всесвітньої виставки в Нью-Йорку 1964–1965 років, після чого його перенесли до Disneyland у Каліфорнії, а згодом відкрили аналогічну версію в Disney World у Флориді. Він і досі залишається одним із символів парку.

Не перший інцидент за короткий час

Daily Mail звертає увагу, що це вже не перший гучний випадок, пов’язаний з атракціонами Disney за останні тижні.

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На початку місяця на атракціоні It’s a Small World сталася пожежа. За попередніми даними, займання спричинив портативний зарядний пристрій одного з відвідувачів. Гостей евакуювали, співробітники швидко ліквідували загоряння, а постраждалих не було.

Ще раніше, 21 червня, у Disneyland в Анагаймі 13-річний хлопець випав із човна на атракціоні Tiana’s Bayou Adventure під час спуску з висоти близько 15 метрів. Попри небезпечне падіння, підліток не зазнав серйозних травм. Після перевірки каліфорнійські інспектори дозволили відновити роботу атракціону вже наступного дня.

Дискусія щодо безпеки

Після інциденту в Анагаймі користувачі соціальних мереж розкритикували відсутність ременів безпеки та інших фіксаторів на атракціоні Tiana’s Bayou Adventure. Багато відвідувачів поставили під сумнів достатність чинних заходів безпеки, особливо для дітей.

Водночас смерть чоловіка на атракціоні It’s a Small World, за даними офіційного звіту, пов’язують із серцевим нападом на тлі наявного хронічного захворювання, а не з технічною несправністю атракціону.

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Нагадаємо, у Великій Британії триває боротьба за одужання трирічного хлопчика, який у червні зазнав тяжких травм після того, як, за даними слідства, незнайомий чоловік кинув його з висоти близько 4,5 метра до вольєра з крокодилами в зоопарку Джонсона.

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