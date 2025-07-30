- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 403
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік помер від смертельних мікробів, скупавшись у морі: що це за інфекція
У ЗМІ попередили, що навіть звичайне купання може закінчитися фатально, якщо заразитися у водоймі небезпечними бактеріями вібріон.
У Німеччині 68-річний чоловік помер після зараження небезпечною бактерією — вібріонами
Про це пише німецьке видання Вild.
Він страждав від кількох хронічних захворювань і не вижив після інфекції, незважаючи на лікування в лікарні. Незрозуміло, як саме чоловік заразився. Медики припускають, що інфекцію він підхопив, купаючись у Балтійському морі.
Бактерії вібріони, що розмножуються в теплій солоній воді, особливо небезпечні для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями або ослабленою імунною системою. Плавання з відкритими ранами особливо ризиковане — бактерії можуть потрапити в організм через пошкодження шкіри. Якщо відпочивальники належать до груп ризику та мають травми шкіри, слід уникати контакту з морською водою.
Також рекомендується бути обережним із сирими або недостатньо термічно обробленими морепродуктами. Вони можуть бути забруднені та призвести до шлунково-кишкових захворювань.
Що станеться, якщо відбудеться інфекція?
Приблизно через 16 годин після передачі розвивається сильне блювання та діарея. Інші симптоми включають запалення шкіри, почервоніння, набряк та запалення слухового проходу. У разі потрапляння через рану зараження крові може статися протягом кількох годин. Можлива поліорганна недостатність, що загрожує життю.
Раніше туристів попередили про нову загрозу на популярному курорті.