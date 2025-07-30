ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

Чоловік помер від смертельних мікробів, скупавшись у морі: що це за інфекція

У ЗМІ попередили, що навіть звичайне купання може закінчитися фатально, якщо заразитися у водоймі небезпечними бактеріями вібріон.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чоловік помер від смертельних мікробів з Балтійського моря

Чоловік помер від смертельних мікробів з Балтійського моря / © Pixabay

У Німеччині 68-річний чоловік помер після зараження небезпечною бактерією — вібріонами

Про це пише німецьке видання Вild.

Він страждав від кількох хронічних захворювань і не вижив після інфекції, незважаючи на лікування в лікарні. Незрозуміло, як саме чоловік заразився. Медики припускають, що інфекцію він підхопив, купаючись у Балтійському морі.

Бактерії вібріони, що розмножуються в теплій солоній воді, особливо небезпечні для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями або ослабленою імунною системою. Плавання з відкритими ранами особливо ризиковане — бактерії можуть потрапити в організм через пошкодження шкіри. Якщо відпочивальники належать до груп ризику та мають травми шкіри, слід уникати контакту з морською водою.

Також рекомендується бути обережним із сирими або недостатньо термічно обробленими морепродуктами. Вони можуть бути забруднені та призвести до шлунково-кишкових захворювань.

Що станеться, якщо відбудеться інфекція?

Приблизно через 16 годин після передачі розвивається сильне блювання та діарея. Інші симптоми включають запалення шкіри, почервоніння, набряк та запалення слухового проходу. У разі потрапляння через рану зараження крові може статися протягом кількох годин. Можлива поліорганна недостатність, що загрожує життю.

Раніше туристів попередили про нову загрозу на популярному курорті.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie