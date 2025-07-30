Чоловік помер від смертельних мікробів, скупавшись у морі: що це за інфекція

Чоловік помер від смертельних мікробів з Балтійського моря / © Pixabay

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У Німеччині 68-річний чоловік помер після зараження небезпечною бактерією — вібріонами

Про це пише німецьке видання Вild.

Він страждав від кількох хронічних захворювань і не вижив після інфекції, незважаючи на лікування в лікарні. Незрозуміло, як саме чоловік заразився. Медики припускають, що інфекцію він підхопив, купаючись у Балтійському морі.

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Бактерії вібріони, що розмножуються в теплій солоній воді, особливо небезпечні для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями або ослабленою імунною системою. Плавання з відкритими ранами особливо ризиковане — бактерії можуть потрапити в організм через пошкодження шкіри. Якщо відпочивальники належать до груп ризику та мають травми шкіри, слід уникати контакту з морською водою.

Також рекомендується бути обережним із сирими або недостатньо термічно обробленими морепродуктами. Вони можуть бути забруднені та призвести до шлунково-кишкових захворювань.

Що станеться, якщо відбудеться інфекція?

Приблизно через 16 годин після передачі розвивається сильне блювання та діарея. Інші симптоми включають запалення шкіри, почервоніння, набряк та запалення слухового проходу. У разі потрапляння через рану зараження крові може статися протягом кількох годин. Можлива поліорганна недостатність, що загрожує життю.

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