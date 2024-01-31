Чоловік помер, з'ївши смертоносний подарунок від друга: що це було

Бразилець трагічно помер після того, як з'їв подаровану йому рибу.

Про це пише nypost.com.

Магно Гомес вжив рибу фугу, отрути якої вистачило б, щоб убити 30 людей.

Повідомляється, що неназваний друг подарував 46-річному Магно смертоносні морепродукти, хоча їхнє точне походження залишається незрозумілим. Попри те, що друзі ніколи раніше не мали справи з цим видом, вони випатрали рибу, видалили печінку, а потім відварили і з'їли її з лимонним соком.

"Магно ніколи раніше не чистив рибу фугу", - розповіла Newsflash сестра покійного Міріан.

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Менш ніж за годину Магно та його другові стало зле. "У Магно почав німіти рот", — розповіла його сестра. Стривожений він поїхав до лікарні, після чого оніміння поширилося, і у нього сталася зупинка серця на 8 хвилин.

Магно особливо страждав через вплив тетродотоксину, надзвичайно сильної отрути, яка утворюється в печінці та статевих залозах риби фугу та інших морських видів, повідомили Центри з контролю захворювань США. Цей токсин, що використовується рибою для відлякування хижаків, більш ніж у 1000 разів смертоносніший за ціанід, протиотрути від якого немає. При попаданні в організм у великих кількостях він порушує "передачу сигналів від нервів до м'язів" і паралізує м'язи, що потенційно може призвести до смерті.

Міріан розповіла, що її брата інтубували та підключили до системи життєзабезпечення, але безрезультатно. Магно помер 27 січня, провівши 35 днів у лікарні, протягом яких його організм був паралізований токсином.

"Лікарі сказали нашій родині, що він помер від отруєння, яке швидко вразило його голову", - поділилася вона. "Через три дні після госпіталізації у нього сталося декілька нападів, які сильно вплинули на його мозок, залишивши мало шансів на одужання".

Приятель Магно дивом вижив, але має проблеми з ногами.

"Він не дуже добре ходить", - сказала Міріан. "У нього було неврологічне захворювання, але він одужує".

Нагадаємо, що сира риба фугу вважається делікатесом у Японії. Повідомляється, що гурманам подобається легке збудження, яке виникає при ковтанні слідових кількостей токсину. Через небезпечний характер страви її можуть готувати лише ліцензовані кухарі. Хоча в Японії щорічно фіксується близько 50 випадків отруєння, більшість із них відбувається, коли любителі намагаються приготувати її самостійно, як це було у випадку з Магно.

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