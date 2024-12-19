Чоловік помирав посеред супермаркету, а люди були обурені через чергу: шокувальні подробиці скандалу

Жінка розповіла, що чоловіку намагались допомогти лише дві людини, інші продовжували покупки.

У Польщі не вщухає скандал через подію у супермаркеті. Очевидці розповіли, що поки посеред магазину помирав чоловік, інші люди не допомогли йому та були ще і обурені через черги. Цей інцидент називають "вийнятковою бездушністю".

Про це пише польське видання wprost.pl.

Одна із відвідувачок магазину розповіла, що серед переповненого магазину, було дуже мало людей, хто намагався допомогти чоловіку.

Жінка намагалася реанімувати 57-річного чоловіка. Одночасно касирка розмовляла з диспетчером служби екстреної допомоги. Інші покупці не переймалися долею чоловіка і продовжували свої передріздвяні покупки.

"Через деякий час у мене закінчилися сили. Я закричала, що більше не маю сил і що хтось повинен мене змінити. Мені допомогла продавчиня, але вона теж втратила сили, я знову взялася за реанімацію. Повз нас проходили люди з візками. Поки я реанімував пана, поруч зі мною на касі стояли люди, торгівля йшла в штатному режимі. На касі була величезна тиснява, люди були засмучені через метушню", - розповіла покупчиня.

Зрештою, на місце події прибули лікарі швидкої допомоги, а також рятувальники і поліція. Протягом усього часу магазин працював у звичайному режимі. Лише рятувальники попросили працівників супермаркету закрити касу, де проводилися реанімаційні заходи.

Згодом чоловіка, якому надавали допомогу, доставили до воєводської лікарні в кардіологічне відділення. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати життя 57-річного чоловіка не вдалося.

У супермаркеті зробили заяву, що співчувають родині покійного. Там зазначили, що "в магазині було багато покупців, що пов’язано з періодом інтенсивних покупок перед Різдвом".

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