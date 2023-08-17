Чоловік помстився колишній та розмістив в Мережі порно з нею: як він за це поплатився

Він надіслав зображення її друзям, сім'ї та колегам, а також розмістив їх на порносайті.

Жінка з Техасу, чий колишній хлопець поділився її інтимними фотографіями в Інтернеті, отримала компенсацію у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Про це пише washingtonpost.com.

Відома під ім'ям Джейн Доу чи Д.Л. у судових документах у квітні 2022 року, вона подала позов проти свого ексбойфренда Маркеса Джексона.

У позові вона стверджує, що Джексон поширював її відверті зображення в Інтернеті та створив веб-сайт для розміщення всіх зображень, які він пізніше надіслав її друзям, сім'ї та колегам.

Джексон розмістив інтимні зображення жінки, отримані під час їхніх побачень, у соціальних мережах та на порносайтах "з наміром збентежити, переслідувати, мучити, принизити та публічно зганьбити" її.

Повідомляється, що у березні 2022 року Джексон відправив Д.Л. повідомлення, в якому йдеться: "Ти проведеш залишок свого життя, намагаючись стерти себе з Інтернету, але безуспішно. Всі, кого ти коли-небудь зустрінеш, почують цю історію та вирушать на пошуки".

Пара почала зустрічатися 2016 року, а до початку 2020-го у них почався "тривалий розрив". Зібравши речі, Джейн покинула будинок, в якому вона жила з Джексоном, щоб повернутися до своєї матері до Техасу. Саме тоді Джексон почав зламувати домашню систему безпеки її матері, щоби шпигувати за коханою. Потім він почав завантажувати інтимні зображення онлайн без її згоди.

Коли у жовтні 2021 року вони остаточно розійшлися, жінка сказала Джексону, що йому більше не дозволяється мати "візуальний інтимний матеріал" про неї, який він мав раніше, коли вони були у стосунках.

Також читайте Депутати хочуть легалізувати порнографію в Україні: деталі гучного законопроєкту

У позові також стверджується, що разом із зображеннями Джексон поділився в Інтернеті її повним ім'ям та домашньою адресою.

Присяжні округу Гарріс, штат Техас, зобов'язали Джексона заплатити Джейн 200 мільйонів доларів за минулі та майбутні душевні страждання (компенсаційні збитки) та ще 1 мільярд доларів.

Адвокат Бредфорд Гілде сказав, що він не очікував виплати компенсації в мільярд доларів, але сподівається, що це стане сигналом для інших: "Приголомшлива сума цього вердикту посилає сигнал стримування і не дозволяє іншим брати участь у цій огидній діяльності".

За даними Національної асоціації генеральних прокурорів, до 2019 року не менше 40 мільйонів людей повідомили, що стали жертвами сексуального насильства на основі зображень.

Нагадаємо, чоловік виявив, що його сусідка закрутила роман із одруженим. Як він помстився за те, що не міг спати через їхній гучний секс.

Читайте також: