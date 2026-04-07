Чоловік потрапив до в’язниці через витівки у літаку: що він накоїв

Літак / фото ілюстративне / © pexels.com

61-річний чоловік опинився за ґратами після того, як його агресивна поведінка завадила вчасному приземленню літаку Ryanair.

Про це пише The Independent.

Під час перельоту із Кракова до Брістоля 61-річний Стівен Блофілд перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Згідно із матеріалами судової справи, Блофілд почав випивати ще у аеропорту, для того «щоб заспокоїти нерви перед польотом». Окрім того, чоловік почав продовжувати розпивати спритне на борту, де він почав агресивно поводитися та напав на польського бортпровідника.

Коли літак наближався до аеропорту Брістоля 11 листопада 2025 року, Блофілд відмовився сісти та пристебнутися ременем безпеки, що змусило британського пілота відмовитися від початкової спроби посадки.

Після остаточного приземлення літака, поліція чекала на Блофілда, щоб заарештувати його.

Персонал та пасажири на борту боялися за свою безпеку

Прокурор Ієн Фенні розповів, що персонал літака та пасажири боялися за свою безпеку.

«Через обмежений простір у фюзеляжі літака вони (бортпровідники- Ред.) хвилювалися, що він може вийти з ладу та загострити ситуацію, оскільки помітили, що інші пасажири вже були схвильовані. Зрештою його заарештували», — зазначив Фенні.

За словами прокурора, дії Блофілда були настільки непередбачуваними та загрозливими, що для його виведення з борту довелося залучити спеціальний амбулаторний підйомник, яким зазвичай користуються люди з інвалідністю. Обвинувач пояснив, що через цей інцидент інші мандрівники змушені були залишатися у кріслах, поки правоохоронці та екіпаж намагалися організувати тиху та безпечну евакуацію.

Вирок суду

Під час судового засідання, адвокат засудженого намагався пояснити, що у Блофілда закінчилися ліки від депресії та тривоги, тому перед вильотом до Польщі та вживав алкоголь.

Сам обвинувачений не заперечував свою поведінку та заявляв, що не пам’ятає про інцидент час польоту, проте міг побачити це відео, які опублікували у соцмережах.

Однак суддя Юен Амброуз залишився невблаганними та призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі на 10 місяців.

