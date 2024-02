Чоловік повернувся до життя після 50 хвилин клінічної смерті: не міг залишити наречену

Чоловік повернувся до життя через 50 хвилин після того, як його серце припинило битися.

Про це пише Metro.

31-річний Бен Вілсон переніс серцевий напад, спричинений тромбом, у своїй квартирі в Барнслі, Велика Британія, 11 червня минулого року.

Його наречена, 27-річна Ребекка Холмс, зробила штучне дихання, поки чекала на машину швидкої допомоги.

Вона пригадала: "Коли приїхали медики, вони сказали, що все має не дуже хороший вигляд. Вони використовували дефібрилятор 11 разів за 40 хвилин, перш ніж нарешті вдалося досягти серцебиття. Але коли вони витягли його на вулицю, в сад, він знову пішов, і за наступні десять хвилин його вдарили струмом шість разів і знову повернули. Вони одразу ж ввели його в штучну кому, щоб звести до мінімуму будь-яку шкоду".

Також читайте Померла на 24 хвилини: жінка відверто розповіла про свою клінічну смерть

Бена доправили до лікарні Барнслі, але перевели до Північної лікарні загального профілю у Шеффілді, де йому в серці встановили стент, щоб відкрити артерію.

Хоча операція минула успішно, він перебував у комі, а через два дні його мозок набряк, і Ребеці сказали, що його час минув.

Лікарі попередили Бена, що це "недобре для нього" через нездоровий спосіб життя – ігор, куріння, неправильного харчування та вживання коли.

На сьомий день перебування в лікарні у Бена сталося декілька серцевих нападів, і лікарі ще раз сказали, що він не виживе.

Щоразу, коли Ребеці повідомляли цю жахливу новину, вона цілувала його і говорила, як сильно вона його кохає: "Я весь час залишалася поруч із ним, говорячи, що кохаю його. Я заспівала йому нашу пісню Dream a Little Dream of Me, розпорошила духи на його подушку і поклала поряд з ним плюшевого ведмедика, якого він мені купив, з написом "Кохаю тебе до місяця і назад". Я вірю, що моє кохання до нього допомогло йому вижити. Те, що він вижив, це диво, але є дослідження, які кажуть, що кохання та дотик можуть допомогти. Бен завжди був безнадійним романтиком, дарував мені квіти та листівки, і я відчуваю, що відплачувала йому за все кохання і прихильність, які він проявляв до мене за сім років, що ми були разом. Ми споріднені душі.

Тіло Бена також страждало від судом, ниркової недостатності та ще одного тромбу, який спричинив проблеми з дихальною трубкою.

Бен шокував лікарів, вставши і заговоривши після того, як пробув у комі п'ять тижнів. Першим словом, яке він промовив, вийшовши з коми, було: "Ребекка".

Ребекка сказала: "Це був чудовий момент".

Після 14 тижнів реабілітації та восьми з половиною місяців після серцевого нападу Бен повернувся додому минулого четверга.

Також читайте Жінка "ожила" в катафалку за декілька хвилин до власної кремації

Зараз він планує весілля з нареченою і вона вважає, що він би не вижив, якби не її кохання та відданість.

Ребекка додала: "Ми так вдячні медперсоналу. Я не можу позбутися думки, що якби одна людина не виконала свою роботу, його, можливо, не було б тут сьогодні, але кожна людина проробила абсолютно неймовірну роботу. Ми не можемо їм віддячити".

Бен сказав: "Я вдячний усім, хто дозволив мені бути тут сьогодні, і коханій, яка була там. Я не знаю, що було б зі мною, якби вона пішла. У мене є другий шанс на життя, і я збираюся скористатися ним, поки Ребекка буде поряд зі мною".

Нагадаємо, нажахана жінка на 33-му тижні вагітності дізналася, що всередині неї росте не лише дитина. Їй зробили кесарів розтин та операцію.

Читайте також: